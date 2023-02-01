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وزير الخارجية السعودي يزور العراق غدا الخميس


2023-02-01

من المقرر ان يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، غداً الخميس، العاصمة العراقية بغداد.

وجاء في بيان لاعلام وزارة الخارجية العراقية أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سيلتقي بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في بغداد”.

وعلمت من مصادر مطلعة، أن “فرحان سيترأس وفداً سعودياً كبيراً في زيارته الى بغداد سيعقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين العراقيين، بخصوص الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن بحث ملف استئناف المفاوضات “السعودية – الايرانية” برعاية الحكومة العراقية”.

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