موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية

كتب

أدهم طارق

الأربعاء

1 فبراير 2023



يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة هامة أمام أوكلاند سيتي اليوم الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2022.

ويلاقي الأهلي فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور الأول التمهيدي للمونديال على أرضية استاد طنجة بالمغرب.

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وتنعقد منافسات بطولة كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 فبراير الجاري وتنتهي 11 من الشهر ذاته، بمشاركة 7 أندية.

وسبق أن التقى الأهلي أمام أوكلاند سيتي مرة وحيدة في نسخة مونديال الأندية عام 2006، فاز الأحمر وقتها بثنائية نظيفة سجلها محمد أبو تريكة وفلافيو.

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم في كأس العالم للأندية

تقام مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

-الرياضية المغربية، التردد عبر قمر العرب سات “12683” استقطاب “عمودي”، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6

-قناة الرياضية السعودية “SSC”، وتبث القناة عبر قمر “عرب سات (بدر 26 شرق)” التردد: 12418 و12380، والاستقطاب: أفقي H، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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