أربيل .. مستشفى جديد يقدم خدمات متنوعة مجانية للمواطنين



يقع تعزيز القطاع الصحي وتحسين أدائه ومراقبته، في صلب أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، على الرغم من الأزمات المختلفة.

حيث وضعت هذه التشكيلة تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين في صلب مهامها للاهتمام بالقطاع الصحي، وتمثلت أحدث الخطوات في توفير الخدمات لمستشفى العطاء الإماراتي بمحافظة أربيل، وهو مستشفى حديث ويقدم خدماته مجاناً من خلال 220 موظفاً يقدمون كل ما يحتاجه المواطنون يومياً بأحدث الأجهزة الطبية، وفي ظرف ثلاثة أشهر فقط قدم المستشفى العلاج اللازم إلى 853 مريضاً، وسجل أكثر من 100 حالة ولادة.

وبالصدد، قالت مديرة المستشفى الدكتورة لانة طلعت للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان: “يضم المستشفى أقسام الاستشارة والجراحة والولادة الطبيعية والمرضى الداخليين والأطفال غير الطبيعيين والصيدلية والمختبر والأشعة، وكلها مجانية. وأيضاً، بالنسبة لبعض الخدمات مثل الجراحة والولادة الطبيعية والصيدليات والمختبرات يتم دفع مبلغ يسير جداً فقط رسوماً لفتح الملفات”.

وأضافت الدكتورة لانة طلعت: “تم افتتاح المستشفى في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وبعد ثلاثة أشهر من افتتاحه، تم علاج 853 مريضاً وتسجيل أكثر من 100 حالة ولادة. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن الافتتاح رسمياً، إلا أنه تم فتح معظم الأقسام لخدمة المرضى، وحتى الآن تم تسجيل 65 حالة ولادة طبيعية و48 عملية جراحية”.

كما يتم تأمين الأدوية من قبل المديرية العامة لصحة أربيل، وأكدت الدكتورة لانة أن دعم التشكيلة الوزارية التاسعة لقطاع الصحة أسهم في تحسين الخدمات وتقديمها بشكل أفضل.

وتم افتتاح المستشفى من قبل المديرية العامة لصحة أربيل بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتي لخدمة المواطنين في إقليم كوردستان.

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