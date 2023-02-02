أردوغان: إرسال الدبابات إلى أوكرانيا محفوف بالمخاطر ومفيد بشكل خاص لبارونات السلاح



قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا أستطيع القول إن إرسال الدبابات إلى أوكرانيا هو عنصر للحل.

وصرح أردوغان بأن كل هذا محفوف بالمخاطر ومفيد بشكل خاص لبارونات السلاح.

وكان رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين غافريلوف، أكد أن تزويد الغرب لكييف بالدبابات وحتى الطائرات لن يغير الوضع على خط المواجهة.

وأضاف غافريلوف أن الغرب ينتقل إلى مستوى جديد من المواجهة بين روسيا والناتو بإمداده كييف بالدبابات.

كما توعد برد قاس حال حصول كييف على أسلحة تمكنها من مهاجمة العمق الروسي، محذرا من عواقب استخدام قذائف اليورانيوم لدبابات ليوبارد في الصراع.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الدبابات الأمريكية والألمانية التي ستمنح لكييف ستدمر كغيرها من الأسلحة الغربية.

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