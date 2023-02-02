أوبك بلس تقرر البقاء على سياسة إنتاج النفط الراهنة دون تغيير



قرر تحالف أوبك+ الإبقاء على سياسة إنتاج النفط الراهنة دون تغيير، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، حيث تحاول المجموعة المنتجة للنفط تحقيق التوازن بين توقعات الطلب من الصين والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

وذكر بيان من أوبك+ أن الاجتماع المقبل للجنة الوزارية سيكون في أبريل المقبل.

وكان تحالف أوبك+ اتفق على خفض إنتاجه المستهدف مليوني برميل يوميا، أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، بدءا من نوفمبر الماضي وحتى نهاية 2023 لدعم السوق.

وتركز سوق النفط أيضا على قرار بشأن أسعار الفائدة يصدره الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم الأربعاء. ويأمل المستثمرون في أن يشير المركزي الأميركي إلى إنهاء سياسة التشديد النقدي.

وتتوقع الأسواق أن يبطئ الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس فقط في أول اجتماعاته بالعام الجديد، خاصة بعد تراجع التضخم الأميركي الذي وصل العام الماضي لأعلى مستوياته في نحو 4 عقود.

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