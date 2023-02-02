ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع اغلاق البورصة



ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسلنا إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أغلقت على سعر صرف بلغ 171250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 170000 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 172500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 170000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 171750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 171500 دينار مقابل 100 دولار.

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