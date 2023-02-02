افتتاح طريق حيوي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية ويخفف الزحامات

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، طريقاً حيوياً يربط بغداد بمحافظات الفرات الأوسط والجنوبية، وتحدث عن المباشرة بتأهيل ما يسمى بـ”طرق الموت” في محافظات أخرى.

قال السوداني، إنه “تم اليوم افتتاح طريق الدورة – اليوسفية السريع، بعدما كان هذا المشروع من المشاريع المتلكئة، لكن بجهود الوزارة والجهات الساندة تم إنجاز هذا العمل بالشكل المطلوب”.

وأضاف، خلال تصريح لعدد من وسائل الاعلام من بينها (المدى)، أن “هذا الطريق سوف يسهم بشكل قطعي في تخفيف الزخم المروري”.

وأشار السوداني، إلى أن “البرنامج الحكومي في حكومتنا يشمل ضمن محور الخدمات إنشاء طرق ومجسرات وجسور في بغداد لمعالجة الزخم المروري”.

وتحدث، عن قرب “المباشرة بتأهيل ما تسمى بطرق الموت من خلال إعداد خطط على مستوى المحافظات”.

وتابع السوداني، أن “الحكومة منحت التخصيصات المالية المطلوبة لوزارة الإعمار والإسكان ومنحت الصلاحيات وستباشر بالإعلان عن أهم المشاريع المهمة لفك الازدحام”.

وبشأن التجاوز على الأراضي الزراعية، أكد رئيس الوزراء، أن “هناك تجاوزاً واضحاً على الأراضي الزراعية التي هي ملك للدولة”، لافتاً إلى، أنه “سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية على المتجاوزين”.

وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، ان “الطريق عد من أهم المشاريع الحيوية والستراتيجية، وهو أحد المشاريع الخاصة بمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد”.

وتابع مجيد، أن “الطريق يربط خط سريع الدورة بالطريق الدولي رقم (1) باتجاه المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط”.

وأشار، إلى أن “هذا الطريق سيسهم في فكِّ الاختناقات المرورية ضمن الدورة وعلوة الرشيد باتجاه مدخل بغداد الجنوبي في منطقة اليوسفية ذهاباً وإياباً”.

وأورد مجيد، ان “الطريق سوف يسهم ايضاً في سهولة وانسيابية حركة العجلات الداخلة والمغادرة لمدينة بغداد، باتجاه محافظات الفرات الأوسط والجنوب، وبالعكس”.

وأردف، أن “الطريق يبلغ طوله 14.5 كم، ويحتوي على أربعة ممرات، اثنان منها رئيسان بعرض 15.5 م واثنان خدميان بعرض 9م، وتتوسط الطريق جزرة وسطية بعرض 10 م، إضافة إلى جسرين في الأعلى وستة جسور في الأسفل”.

وأضاف مجيد، ان “الطريق يحتوي ايضاً ضمن تقاطع بغداد الجنوبي، مجسرين بطول 545 م و818 م، تتفرع منهما مقتربات بأربعة مسارات”.

وأكد أن “الطريق تم تأثيثه وتخطيطه مع وجود سياج أمني على طول الطريق من الجانبين”.

ويسترسل مجيد، أن “الطريق، نفذته شركتا آشور وحمورابي العائدتان إلى وزارة الإعمار والاسكان، إضافة إلى شركة من القطاع الخاص، حيث بذلت وزارة الإعمار والإسكان جهداً استثنائيا خلال مراحل العمل وسرعة الإنجاز”.

ومضى مجيد، إلى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أسهمت بحل جميع التعارضات مع وزارات الكهرباء والنقل والموارد المائية، إضافة إلى الجهات القطاعية الأخرى بوقت استثنائي، من أجل إنهاء المشروع”.

وقال مدير المرور العامة طارق إسماعيل، إن “طريق (الدورة -اليوسفية) مرتبط بالسريع الدولي الجنوبي للعراق”.

وأضاف إسماعيل في تصريح نلقته الوكالة الرسمية للأنباء، أن “الطريق سيوفر لنا فرصة كبيرة جداً وتخفيف العبء في منطقة جسر بغداد”.

وأشار، إلى أن “مستخدم الطريق القادم من بغداد أو من المناطق الشمالية مروراً ببغداد الى جنوبي العراق سيسلك هذا الطريق دون المرور بمنطقة علوة الدورة وسيطرة 75 “، لافتا الى أن “هذا الطريق سيخفف العبء عن طريق بغداد -بابل القديم”.

وتحدث اسماعيل، عن “قرار صدر بمنع مرور الشاحنات الكبيرة على الطريق حتى لا يكون هناك زخم على بغداد، إذ سيتم تحويلها على سيطرة 75 ودخولها بنفس الطريق القديم”.

وأوضح، “اما خروجها من بغداد فيسمح بمرورها على الطريق مسموح به باتجاه جنوبي البلاد، ما سيوفر فرصة كبيرة جداً لانسيابية حركة المرور في الجنوب الغربي من بغداد”.

وتابع إسماعيل أن “هناك 19 مشروعاَ ضخما داخل مدينة بغداد ومنها أنفاق ومجسرات وإعادة الشكل الهندسي للصعود والنزول في مداخل بغداد ومخارجها”.

ولفت، إلى توجه نحو “توسعة للشوارع الداخلية وتقويض للجزرات الوسطية وعموم الساحات في الكرخ والرصافة”.

ومضى إسماعيل، إلى أن “المواطن البغدادي سيلمس فرقا كبيرا خلال الأشهر القادمة”، لافتاً الى أنه “سيكون هناك جسر يربط بين الراشدية والسريع باتجاه الشمال في منطقة بوب الشام”.

من جانبه، ذكر مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة حسين جاسم، أن “هذا الطريق يربط الطريق الدولي رقم 1 بطريق الدورة السريع منه إلى جسر الطابقين وسيكون منفذاً جنوبياً آخر للعاصمة بغداد ويخفف الزخم بشكل كبير عن المنفذ الحالي الذي يمر بعلوة الرشيد والكثير من الفعاليات التي سببت ازدحامات خانقة في ذلك المنفذ”.

وأضاف جاسم في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء، أن “العمل اكتمل بنسبة 100‎%‎، بعد إنجاز أعمال التأثيث بالكامل”.

وأشار، إلى أن “العمل تم بتقنيات فنية عالية وبموجب مواصفات معتمدة للطرق السريعة”.

وأكد جاسم، “تأثيث الطريق بكافة العلامات التحذيرية والتنظيمية والارشادية والأسيجة الكونكريتية وكذلك طرق الخدمة وجسور المشاة والجسور (الفوقانية) التي تسمح للمواطنين القاطنين على جوانب هذا الطريق من السير بحرية بدون ان يكون هنالك تأثير على الطريق الرئيس”.

وأوضح جاسم أن “العوارض كانت واحدة من أهم أسباب تلكؤ المشروع وتأخره منذ العام 2014 وذلك بسبب القرار 347 الذي أوقفت فيه جميع مشاريع الخطة الاستثمارية في عموم البلاد وتم استئنافه في العام 2019 لكن كانت هنالك عوارض عائدة لدوائر الدولة ولمواطنين وغيرها، تم تجاوزها بموجب لجنة الأمر الديواني رقم 62 لسنة 2021 برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء”.

وقال مدير المشروع دريد ظافر، إن “الطريق سيخفف الكثير من الازدحامات”، مبينا ان “كلفته بلغت أكثر من 16 مليار دينار”.

فيما ذكر مدير مشاريع شركة حمورابي المنفذة للمشروع حيدر عاجل ان “مشروع الطريق عبارة عن مجسرين كبيرين”، موضحا أن “هذا المشروع سيسهم في فك الاختناقات عن الجزء الجنوبي من مدخل بغداد”.

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