الإعلام الرقمي: ميزة مدير الحقوق تتسبب بإيقاف وحذف صفحات بفيسبوك وانستجرام



اكد مركز الإعلام الرقمي DMC، الأربعاء، عن وجود مشكلة حقيقية اثرت على العديد من الصفحات والحسابات في الأسابيع الأخيرة على منصتي فيسبوك وانستجرام.

وذكر إعلام المركز في بيان أن “المشكلة بدأت بعد اطلاق شركة ميتا لميزة مدير الحقوق Rights Manager لمساعدة القنوات والصفحات ومنشئي المحتوى للمحافظة على حقوق محتواهم الأصلي”.

وأضاف أن “بعض الصفحات قامت باستغلال الميزة الجديدة ووضعت حماية على مقاطع فيديو لا يمتلكون حقوقها ما تسبب في العديد من المشاكل التي وصل بعضها لحذف الصفحات”.

وأوضح البيان أن “ميزة مدير الحقوق قد اثرت على المستخدمين والصفحات بشكل كبير، وان بعض الصفحات قد تم حذفها بسبب نشرها مقاطع متداولة، بل ان بعض منشئي المحتوى، الذين لم يُفعلوا ميزة الحقوق لمحتواهم، قد تعرضوا لمخالفات أيضا بسبب سرقة مقاطعهم واضافتها للحقوق من صفحات أخرى”.

وأشار الى أن “بعض القنوات الإخبارية تقوم بإضافة حقوق لمقاطع لا تعود لها من خلال ميزة Reference Library ” مكتبة المراجع ” الموجودة في مدير الحقوق، فيمكن، من خلال هذه الميزة، لأي شخص إضافة حقوق لمقطع فيديو، والتي لا تحتوي على حقوق ، ومن ثم يطالب بحذف المقطع نفسه من بقية الصفحات”.

وبين البيان أنه “يمكن أظهار رابط مرفق يبين حقوق المقطع ووضعه على بقية الصفحات التي نشرت المقطع، او حتى استحصال أرباح مادية من خلال إضافة رابط مقطع يحتوي على اسم الصفحة التي تمتلك الحقوق، او لزيادة عدد المتابعين للصفحات التي وضعت حقوق على المقطع”.

وحذر من أن “الميزة قد تستخدمها بعض الجيوش الالكترونية لمهاجمة المخالفين لهم من خلال حذف حساباتهم الشخصية او الصفحات التي يديرونها، بعد وضع حقوق على المقاطع التي ينشرونها”.

ودعا المركز بحسب البيان “شركة ميتا لضرورة مراجعة الميزة من خلال إضافة بعض الضوابط وتعديل الشروط الخاصة بتفعيل ميزة مدير الحقوق للصفحات ومعاقبة الصفحات المخالفة للشروط وتعديل خاصية إضافة الحقوق على المقاطع بشكل مباشر من مدير الحقوق، بالإضافة لتفعيل ميزة التحذير التلقائي للمستخدمين قبل نشر أي مقطع منعا لحصوله على مخالفة”.

تحرير: ر. ع

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