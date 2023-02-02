الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على سبعة إرهابيين خطرين في خمس محافظات



أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على سبعة إرهابيين خطرين في خمس محافظات.

وذكر بيان لإعلام مديرية الاستخبارات العسكرية، انه”بعمليات استباقية وجهود حثيثة لقسم وشعب ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات سامراء والفرق السابعة والثامنة والسادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات ( بغداد والانبار وكركوك وسامراء ونينوى ) حيث أسفرت عن إلقاء القبض على( 7 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ( 4 إرهاب ) في قضاء هيت والموصل وسامراء وكركوك والدورة، وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً.

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