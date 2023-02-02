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الثروات الطبيعية توضح بخصوص توزيع كميات من النفط الأبيض في كوردستان


أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان اليوم الخميس، توضيحا بخصوص توزيع كميات من النفط الأبيض، أرسلتها الحكومة الإتحادية.

وأفادت الوزارة في بيان، انه “بعد وصول 60 ناقلة محملة ب 2 مليون لتر من النفط الأبيض مجانا من قبل الحكومة الاتحادية، أرسلت وزارة الموارد الطبيعية 20 صهريجا إلى مستودعات النفط في محافظة أربيل، و30 صهريجا الى محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين.

كما تم إرسال 10 صهاريج الى محافظة دهوك وإدارة زاخو.

وأكدت الوزارة أنه تم توزيع 100 لتر من النفط الأبيض على كل اسرة من ذوي الدخل المحدود.

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