الدينار والكهرباء وخامنئي ايران

علاقة تدهور الدينار العراقي المتسارع وفشل حكومات الذيول باعادة الكهرباء الى طبيعته وسقوط خامنئي ايران الملالي القريب جداً مترابطة جداً والعراقيين جميعاً مسلم او غير مسلم سوشي( سني او شيعي)عربي او غير عربي، لان سقوط خامنئي ونظامه المتهاوي على ايدي مناظري ايران واحرارها من المقاومة الوطنية اللا دينية اصبح قريبة جداً وبتأييد دولي شامل والذي بدوره ستتهاوى كل ذيوله في المنطقة واولهم في العراق المدني الليبرالي دائما ينهض ويعود الى رشده وتتحد قواه الوطنية وينهض شبابه وشيابه في ليلة واحدة ويقضي على الحركة الدينية الطائفية الرجعية في العراق باكمله وبدون رجعة، ويعلن حكومة الانقاذ الوطنية المهنية لتعيد للعراق مصداقية العمل والقانون والامن ليعاد العراق عافيته بستة اشهر فقط لا غير بعد ضبط الحدود وطرد وتصفية ومحاكمة المجرمين جميعاً افندية ومعممين واتشرف شمس البناء والحرية. ستحل مشكلة الكهرباء والماء والمجاري والصحة والمدارس في السنة الاولى بينما كل مؤسسات الدولة الخدمية يعود تنظيمها من الداخلية الى الخارجية الى البلديات الى النقل والزراعة والصناعة. البلد يحتاج تغير بهذه الوجوه الكالحة التي لا تعلم ولا تتعلم ولا تفقه ولا تنصح ولا يمكن تدريبها لانها جائت من دولة اخرى كعملاء لها وغايتهم تدمير العراق وتشريد اهله.

﻿مذكرات بومبيو التي نشرت في هذا الشهر تحت عنوان ” لا تعطي مطلقاً انجاً واحداً” او بالمعنى المرادف له “لا تتنازل لاعدائك مطلقاً” والذي يتكلم على رؤوساء وزراء وشخصيات عراقية والذين دمروا العراق بعد ٢٠٠٣ بعمالتهم المكشوفة والمذلة والغير مفهومة لا عقلاً ولا منطقاً بخدمتهم الكاملة “لعدو الامس” لهم ايران الملالي اكثر من شعبهم ووطنهم العراق . الكل ما عدى علاوي كانوا مطايا الى خامنئي ويخافونه اكثر من شعبهم وتكلم عليهم جميعاً واحداً واحد واعطى وقائع حقيقية حدثت بينه وبينهم عندما كان نائبا في الكونجرس ومن ثم رئيساً للمخابرات الامريكية واخرها وزيراً للخارجية وكانت كلها مخجلة وتدل على خيانتهم وعدم القدرة على العمل والتصرف في خدمة العراق، حتى انه تكلم كيف كان مندهشاً وغير قادرًا على الاستيعاب عندما حصلت مقابلة بينه وبين العبادي الذي كان رئيسا للوزراء في حينها وطلب منه ايقاف التعامل الاقتصادي مع ايران وخاصةً الغاز التي استعدت كلاً من السعودية وقطر بتعويضه، والذي عندها اجابه العبادي بأنه يخاف ان يحظر سليماني بعدها الى بغداد وينفذ بي حكم الاعدام. وزير خارجية دولة امريكا التي تقاتل مع حكومة العبادي لطرد داعش من العراق يجيبه رئيس وزرائها انه يخاف من جنرال دولة اخرى ان يعدمه؟” حقاً دولة فيطي او قرقوز”, وحقاً لا يخجلون وخيرهم يجب ان لا يعطى له عمل اكثر من كشوان احذية في مسجد صغير جداً والا نصف الاحذية ستضيع أيضاً.

مجلس النواب الآمریکی (جمهوريين وديمقراطين) يصوتون على القرار الداعم للانتفاضة الإيرانية بتأييد ٤٢٠ صوتا وصوت واحد ضده، والذي يدين نظام الملالي ويدعم انتفاضة الشعب الإيراني. وكتب موقع مجلس النواب الأمريكي أن القرار H. CON RES 7 “ يعجب بشجاعة وتصميم الرجال والنساء الإيرانيين الذين تظاهروا في أكثر من ١٣٣ مدينة وخاطروا بأمنهم احتجاجًا على انتهاك حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني. وقالت كلوديا تيني ، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي وأحد واضعي مشروع القرار: “رجال ونساء وأطفال إيرانيون يحتجون على نظامهم الوحشي ويطالبون بمستقبل قائم على الحرية والعدالة والازدهار”. إنهم يخاطرون بحياتهم من أجل قضية أعلى “. وقال مايكل ماكول ، عضو جمهوري في مجلس النواب الأمريكي: “بينما يواصل النظام الإيراني تكثيف قمعه العنيف للاحتجاجات ، يجب على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لدعم حق الشعب الإيراني في تكوين شعاراته الخاصة. قرارات ومحاسبة النظام على جرائمه “. وقال جريجوري ميكس ، العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي: “يجب أن يعلم متظاهرو إيران أننا نراهم ونعرف المخاطر التي يواجهونها في هذا المسار. “ابق قويا ، لأن الحرية دائما تنتصر على الظلم”.

وفي يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢، صوت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة أثناء مناقشته والتصويت على تقرير رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي حول موضوع “الأمن والدفاع” للعام ، على التعديل. رقم ١٠٦ متضمنا ضرورة إدراج قوات الحرس اللا ثوري كمنظمة إرهابية . تم هذا التصويت بحضور ٦٣٨ عضواً في اجتماع الجمعية العمومية ، الذي وافق عليه ٥٩٨ صوتا “أغلبية ساحقة”. من المتوقع أن تضيف إنجلترا الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الإرهاب في الأسابيع المقبلة. العالم كله متفق الان على انهاء حكومة الملالي وتصفية ادواتها. الثوار الايرانيين وشعب ايران البطل الذي سئم هذه الطغمة المريضة الحاكمة هناك بدء بتصعيد ثورته، والعالم بدء يرد على تصرفات مرضى إيران بنفس طرقهم بحيث بدأت ولاول مرة تقصف اسرائيل في العمق الايراني بطائرات مسيرة وتعلنها رسمياً وبدون مراعاة لاي رد من قبل الحشاش خامنئي او عبده نصر الله في لبنان، بالاضافة الى امريكا واوكرانيا واخرين من اوربا والمنطقة مثل اذربيجان واخرين خلال هذا الاسبوع وبالاخص يوم ٢٩ /١ كان الاكثر عنفاً ضد هؤلاء الحكام، حيث دمر انفجار أحد مراكز الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان وسط إيران، وفي الوقت نفسه حريق ضخم في المدينة الصناعية في مدينة تبريز، وانفجارات في مدينتي همدان وكرج، وانفجار عنيف في مدينة رشت عاصمة ولاية جيلان بالشمال وانفجار كبير في قاعدة همدان الجوية بالاضافة لقصف خمس قواعد عسكرية بطائرات مجهولة، بالاضافة لقصف القواعد شاحنات قادمة من العراق الى سوريا تحمل سلاح واموال لقواعد ايرانية للمرة الثانية في خلال هذا الاسبوع والتي اعترفت بها وزارة الدفاع الامريكي. إيران على ابواب ثورة كبرى لن تقف الا وخامنئي تحت أرجل ثوار مجاهدين خلق والمقاومة الوطنية الايرانية الاخرى وانها لثورة حتى تحقيق النصر ان شاء الله.

الحراك العراقي يهنئ شعب إيران ومقاومتها الوطنية بقيادة مجاهدين خلق ورئيستها البطلة مريم رجوي بهذه الانتصارات الاخيرة والى امام والله والشعب من ورائكم. ويهنئ شعب العراق الصابر المناضل البطل بقرب سقوط العتاكة ذيول خامنئي بسواعد المقاومة العراقية البطلة وبدعم كل قوى الخير في العالم الحر وان هذا اليوم سوف لن يتجاوز هذا العام بأذن الله وسواعد ابنائه وتذكروا دائماً ان الله معنا.

د. أيهم السامرائي

الحراك العراقي

٢ / ٢ / ٢٠٢٣

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