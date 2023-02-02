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الرئيس بارزاني للسفير البريطاني في العراق: مصالح الشعب الكوردستاني فوق كل المصالح الأخرى


إستقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس الثاني من شباط ٢٠٢٣ في صلاح الدين ، السفير البريطاني لدى العراق مايك بريسون ريتشاردسون.

وناقش الاجتماع ، الذي حضرته السيدة روزي كييف القنصل البريطاني في أربيل ، الوضع السياسي وآخر مستجدات العملية السياسية في إقليم كوردستان.

وأكد الرئيس بارزاني ، في الاجتماع ، على أن مصالح الشعب الكوردستاني فوق كل المصالح الأخرى ، وأن الانتخابات يجب أن تُجرى في إقليم كوردستان ، ولن تقبل أي أعذار أخرى لتأجيلها.

كما تبادل الاجتماع وجهات النظر حول إصلاحات وزارة البيشمركة ، وأكدا أن تنظيم وتجديد وإصلاح قوات البيشمركة الكوردستانية يجب أن تتماشى مع مبادئ ومعنويات ونضال وصمود البيشمركة.

وشكلت العراقيل التي تواجه العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية موضوعا آخر للاجتماع.

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