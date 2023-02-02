القوة الجوية يتعاقد مع لاعبين أفريقيين



أعلن نادي القوة الجوية العراقي، الأربعاء، تعاقده مع الثنائي الأفريقي نيديفريكي إيفيونج وأفري أكوا، حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال الناطق الإعلامي باسم نادي القوة الجوية علاء محمد في تصريحات لكووورة: “وصل اليوم المهاجم النيجيري نيديفريكي إيفيونج، ولاعب الوسط الغاني أفري أكوا، لتمثيل الفريق الأول في الموسم الجاري”.

وذكر محمد: “الثنائي الأفريقي سيجري الفحوصات الطبية لتمثيل الفريق فيما تبقى من مبارياته في الدوري الممتاز وكأس العراق”.

وأضاف: “المهاجم النيجيري نيديفريكي إيفيونج صاحب ال24 ربيعا، سبق أن مثل الأهلي بنغازي الليبي، وأكوا يونايتد النيجيري”.

وأوضح: “الغاني أفري أكوا صاحب ال 31 عاما في إيطاليا مع باليرمو، وبارما وسامبدوريا وتورينو، إلى جانب نادي هوفنهايم الألماني، ونادي مالاتيا سبور التركي والباطن السعودي”.

يذكر أن القوة الجوية يتصدر حاليا ترتيب الدوري العراقي الممتاز برصيد 28 نقطة.

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