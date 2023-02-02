اللولوبيون

القسم الثاني

أـ.د. فرست مرعي

ليس لدينا اي دليل تاريخي يؤكد على ان اللولوبين قد جاءوا الى منطقة كردستان في زمن معين قبل السوئيين (= السويين) أو بعدهم، ويبدوا أن المجموعتين كانتا متعاصرين وتمثلان مجموعة واحدة انقسمت فيها بعد الى قسمين، الاول سكن المناطق الشمالية لبلاد مابين النهرين وكانت تسمى سوبارتو . والقسم الثاني سكن بشكل عام في سهول زهاو وشهرزور وخاصة في المناطق المحيطة بالسليمانية التي اشتهرت في العصر الاشوري ببلاد زاموا او مازاموا .

وعلى رأي البعض فان مناطق سكناهم كانت أوسع مما ذكر فشملت المناطق الواقعة بين نهر سيروان وحتى بحيرة اورمية، وكانت بلادهم تتوسع وتتقلص بتأثير الحملات الاكدية والاشورية وكذلك الاورارتية . وقد حدد الملك سرجون الاكدي في كتاباته بلاد اللولوبيين بالاراضي الواقعة بين منطقتي: “اورونا” (صينيو؟) وبالنظر لعدم معرفتنا مواقع المنطقتين المذكورتين فاننا نجهل بشكل اكيد حدود المنطقة التي سيطر عليها اللولوبيونض، ولكننا متأكدون بأن منطقة السليمانية كانت تمثل قلب المنطقة التي سكنها القوم المذكور، وكانت في الوقت نفسه تمثل عاصمة مملكة عرفت باسم خمازي خلال الالف الثالث قبل الميلاد، ولذلك يمكننا القول بأن اللولوبيين هم الذين أنشأوا المملكة المذكورة.

ومن خلال احدى الرسائل المدونة بالخط المسماري المكتشفة في موقع “ايبلا” ( تل مارديخ ۷۰ كم جنوب حلب) تعرفنا على وجود علاقات دبلوماسية بين مملكتي ايبلا وخمازي، ومضمون الرسالة عكس لنا رغبة ملك مملكة ايبلا المدعو ( اركب – دمو) في أن يحصل من مملكة خمازي على جنود أقوياء مدربين، ولكنه لم يبين لنا السبب الذي إحتاج من اجله الجنود الأقوياء والمدربين، ومقابل ذلك بعث بعشر قطع من الاثاث الخشبية مع حليتين بيد سفير مملكة خمازي الى ملكها المدعو (زيزي) ومضمون هذه الرسالة ولاشك يوحي على أن مملكتي ايبلا وخمازي كانتا في منتصف الالف الثالث قبل الميلاد مستقلتين ولكل منها الحرية في اتخاذ الخطوات التي تتناسب ومصلحتيها، حيث لا يوجد في مضمون الرسالة ما يوحي إلى تبيعيتها لاية سلطة سياسية اخرى . ولكن مايثير التساؤل كثيراً، هو السبب الذي دعى هاتين المملكتين الى التحالف بالرغم من بعد المسافة بينهما، والتي تقدر بحوالي ١٠٠٠ كم ، علاوة على علمنا بأن الدول قديماً وحديثاً لا تتحالف فيما بينها الا لصد خطر مشترك يهدد كيان تلك الدولة المتحالفة … والمعلومات التاريخية المتوفرة تؤكد على ان مملكة كیش كانت تعمل في بعض الاحيان على ابراز قوتها اتجاه الممالك المجاورة لها . ومما يؤيد ذلك هو احد النصوص المسمارية المكتشفة في مدينة كيش ، حيث ذكر لنا معركة دارت رحاها ما بين كيش وخمازي (١) ونص اخر من بين النصوص المكتشفة في ايبلا قد اشار الى ان ملك كيش المدعو ( ميسالم) كان ينوي السيطرة على ايبلا، وبناء على ذلك فقد أصبح أمر التحالف بين مملكتي ايبلا وخمازي واضحاً، حيث لابد وانه من أجل منع سلالة كيش من فرض سيطرتها عليهما .

ومن خلال الجداول المسمارية المعروفة باسم جداول اثبات الملوك، يبدو ان كيش قد تمكنت فعلاً من فرض سيطرتها على خمازي، بحيث ان خمازي لم تنل استقلالها الا بعد سقوط كيش وانتقال زعامة القسم الجنوبي من العراق الى يد سلالة الوركاء، ولكن الاحتمال كبير جداً في ان سقوط كيش كان على اثر هجوم خاطف قام به اللولوبيون، وهذا ما يبدو من جداول اثبات الملوك، ولكن المخلفات الاثرية تتحدث عن شيء من هذا القبيل .

وبعد ان ثبتت سلالة الوركاء اقدامها توجهت الى خمازي واعادتها إلى سيطرتها،

وفيما يلي قراءة النص الخاص بهذه الحقائق من جداول اثبات الملوك KISI KI GIS TUKUL BA.AN.SIG

کیش ، ضربت بالسلاح ملوكيتها،

الى خمازي(= منطقة السليمانية – دربندي بازيان) قد انتقلت،

في خمازي، ختانيش،

إنه الملك (أي صار ملكاً)،

وحكم 360 سنة.

خمازي، ضربت بالسلاح،

وملوكيتها الى الوركاء قد انتقلت.

هذا وان مملكة خمازي لم تنل استقلالها ثانية، إلا بعد ظهور الملك سرجون الاكدي (2334 – 2284ق.م) وفرض سيطرته على دويلات المدن السومرية وقيامه بتوحيد البلاد، حيث فسح انشغاله بتوحيد البلاد المجال امام مملكة خمازي لنيل استقلالها، وفي زمن حفيده، اي في زمن الملك ” نرام سين” (٢٢٦٠ – ٢٢٢٣ق . م)، اتحد اللولوبيون زمن حاكمهم (ساتوني SATUNI ) مع بلاد سيدورى ضد الملك الاكدي نرام سين، مما دفع ذلك الملك المذكور إلى شن حملة ناجحة ضد هذا الاتحاد، وخلد انتصاره عليهم في منحوتة جبلية عند دربندي كاور( جنوب غرب دربنديخان). ويبدو ان اللولوبيين قد تحرروا من بعد موت الملك نرام سين، لأن خليفته المدعو “شاركلي شری”( ۲۲۲۳- ۲۱۹۸ق. م)، قد قام بشن حملة اخرى على بلاد اللولويين.

لقد توسعت رقعة موطن اللولوبين نحو الجنوب الشرقي الى منطقة هالمان ( زهاو الحالية ) وهذا ما تؤكده اللوحة التي اقامها ملكهم (انوبانيني) في تلك الجهات، ورغم الصيغة السومرية – الاكدية لاسم الملك لكن من المحتمل ان له علاقة مع اسم الاله العيلامي (هانوباني هومبان). وليس من البعيد ان انوبانيني قد استغل غزو الكوتيين لبلاد (سومر وأكد) في استعادتهم للسيطرة على هذه المناطق .

لا نسمع عن اللولوبين بعد حملة (نرام سين) الا نادراً . وفي العصر الاشوري، وبالاخص في زمن الملك اشور ناصر بال الثاني(883 – 855ق.م)، أي بعد ما يقارب من الفي عام نسمع عن هؤلاء وقد ارتبط اسمهم ببلاد (زاموا) التي دخلت مراراً ضمن الامبراطورية الاشورية، ويحتمل ان بعض من زعماء اللولوبين لعبوا دوراً سياسياً هاماً في ظهور الدولة الاشورية وكان بعض الملوك في هذه الدولة خلال القرن الثاني عشر قبل الميلاد من اصل لولوبي كما يرى ذلك رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة بنسلفانيا، و المدير السابق للمدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية في بغداد أفرايم سبايز (1902 – 1965م)، الذي جاء الى العراق لدراسة حضارة ميتاني والحوريين في شمالي اللعراق (= كردستان العراق)، ففي عام 1927م اكتشف مستوطنة تبة غاورا ( التل الكبير) في شمال العراق، حيث أشرف على الحفريات في ثلاثينات القرن العشرين، كما قام بترجمة النصوص القانونية الحورية التي عثر عليها خلال فترة وجوده في العراق.

وفيها يخص نوعية حياة اللولوبين الاقتصادية خلال الالف الثالث قبل الميلاد فان النصوص الاقتصادية التي جاءتنا من مدينة كاسور ( تحول الاسم فيما بعد الى نوزي ) قد بينت لنا على انهم كانوا يعيشون على تربية الحيوانات والمتاجرة بها، اي انهم كانوا مهتمين بالحياة الرعوية أكثر من اهتمامهم بالحياة الزراعية، لان التجار أنذاك كانوا يعتبرون منطقة اللولوبيين خير سوق لبيع الحبوب .

وعندما فرض الكوتيون سيطرتهم على معظم الدويلات العراقية القديمة تحرر اللولوبيون من السيطرة الاكدية، ولكننا مع ذلك لم نعد تسمع شيئاً واضحاً عن مملكتهم، أي عن مملكة خمازي. وهذا ما يشير الى ان الملكين الاكديين، نرام سين وشار كلي شرى قد أزالا الى حد ما اركان مملكتهم، ومضافاً اليها مجي الكوتيين، الذي ضيق المساحة التي كان يشغلها اللولوبيون، ولذلك بدأ اللولوبيون منذ أواخر الفترة الاكدية يعيشون على شكل جماعات متفرقة، تحولت بمرور الزمن الى عدة عشائر، بحيث كان لكل عشيرة الهها وحاكمها الخاص بها.

وبعد زوال الحكم الكوتي، عادت الجماعات اللولوبية لتقع تحت سيادة الدول التي ظهرت من بعد الحكم، فنصوص سلالة لكش الثانية (٢١٦٤ – ٢١٠٩ق . م) قد اشارت الى ان الحاكم “نمخاني” (۲۱۱۳ – ۲۱۰۹ ق . م) قد عين ابنه ( لو – ننا ) حاكماً على خمازي.

وكتابات سلالة اور الثالثة (۲۱۱۱ – ۲۰۰۳ق . م)، وبالاخص كتابات الملك “شوسين” (٢٠٣٦ – ٢٠٢٨ق . م) ، رابع ملوك السلالة المذكور قد اشارت الى انه قد عين مستشاره المدعو ( ايرننا ) حاكماً على اربيل واميراً على خمازي وعلى سكان مدينة (سو) وعلى اراضي مدينة ( كردا) .

وكتابات الملك شوسين (1972 – 1964ق.م) رابع ملوك سلالة أور الثالثة، قد قدمت لنا معلومات هامة جداً عن علاقة اللغة التي تكلم بها السوئيون ( = السوبارتيون ) واللولوبيون ، حيث ذكر لنا أحد نصوص الملك المذكور ان لغة السوئيين واللولوبيين كانت متشابهة، وفيما يلي ترجمة الجزء الخاص بهذه الحقيقة من النص المسماري.

(( في ذلك الوقت” تكلم سكان” بلاد شوبر ومنطقة خمازي لغة متشابهة)).

لان الكلمة السومرية (خامون HA-MUN) يقابلها بالاكدية (مينخر تو) وهذه كلمة تعني (ملتقي ، منسجم) أى متشابه)، هذا وان ذكر اللولوبين قد وصل الى مصر كذلك ، حيث ورد على لسان السلالتين ۱۸ و ۱۹، كما ان سادس فراعنة الاسرة الثامنة عشر “تحوتمس الثالث”(1481 – 1425ق.م) قد تطرق الى ذكرهم من خلال حديثه عن الخوريين والميتانيين في شمال سوريا، بالاضافة الى ذلك فقد استمر ذكرهم في المصادر المسمارية الى ما قبل سقوط العاصمة الاشورية نينوى عام ٦١٢ق،م حيث ان كتابات الملك الاشوري “تجلات بليزر الثالث”( ٧٤٥ – ٧٢٧ق.م) ؛ قد جاء فيها ذكر اللولوبيين.

اما الاشارات التي اكدت لنا على أن اللولوبيين قد انقسموا الى مجموعات عديدة بعد زوال الحكم الكوتي، فمنها الاشارة المذكورة في احدى الرسائل التي كانت موجهة الى ملك الخوريين (كواري KUWARI ) في شوشرا (حالياً شمشارة – تقع على نهر الزاب الاسفل في سهل بتوين في منطقة رانية)، حيث يذكر فيها المرسل ( شيراتو SEPRATU ) بأن (ملوك اللولوبيين) وليس ملك واحد يعانون نقصاً في الحبوب؛ ولذلك هم يتقدمون بطلب السلام مع ملك شوشرا ، والاشارة الاخرى التي تؤيد انقسامهم الى عشائر كثيرة وردت على لسان الملك الاشوري “تجلات بليزر الأول “(١١١٤ – ١٠٧٦ق . م) ، حيث جاء فيها بأنه قد اخذ(25) إلاهاً لولوبياً ووزعها على المعابد الأشورية.

لقد عرف هؤلاء في مدونات آرابخا (كركوك الحالية ) باسم ( لوللو ) أو حتى (نوللو) وكان يعنى الجبليون او سكان الجبال الذين يجلب منهم العبيد، اما في وقت متأخر فكان هذا الاسم يعني في اللغة الخلدية (الاورارتية ) مفهوم الغريب أو الاجنبي وكذلك العدو.

اما الصيغة الاكدية القديمة للاسم ( لوللوبوم (Lullupum) التي تحولت في الاشورية الى صيغة ( لوللومي) بدون استعمال اداة الملكية السومرية المفرد والجمع ب/ Pباللغات المحلية والعيلامية تشير في الاصل أنها كانت ذا صلة بالعيلامية والسومرية وما شابهتها من لهجات. وهذه الحقيقة لا تنفي العلاقة القوية التي كانت تربط اللولوبين بالسكان القدماء الآخرين لكردستان كالكوتيين أو الخوريين لغويا كانت ام حضاريا ، وخاصة لو عرفنا بان مركز هؤلاء كانت في مناطق قريبة بعضها عن البعض الآخر، كمستوطنات نوزي الخورية وآرابخا الكوتية وبابيت اللولوبية، وجميعها تقع حوالي كركوك الحالية. هذا بالاضافة الى انتشارهم في مختلف مناطق کردستان بما تؤكده الادلة التاريخية التي ترجع الى زمن احتلال العيلامين لبعض هذه المناطق في عهد الملك الاكدي شاركلي شاري في نهاية الألف الثالث ق.م.

وقبل ان ننتقل إلى الأصل في تسمية اللولوبين، علينا ان نذكر بانهم قد تأثروا كثيراً بالديانة والثقافة واللغة الاكدية ، بحيث ان انتاجاتهم الكتابية كانت باللغة الاكدية وحتى أسماء بعض ملوكهم كانت أسماء أكدية وخير شاهد على ذلك المسلة التي خلفها لنا الملك اللولوي ( انوبايني) في سربيل زهاب حيث ذلك لغتها هي لغة اكدية () وانوبانيني نفسه اسم اكدي معناه الآله انو (اله السماء ) خالقي .

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