بالفيديو.. المحاكم الدولية تستند الى بيانات النائبة عالية نصيف في أكبر قضايا غسيل الأموال



أعربت النائبة عالية نصيف عن شكرها للمحاكم الدولية التي استفادت من المعلومات التي نشرتها في بيانات سابقة عن جرائم غسيل الأموال والتهريب والتهرب الضريبي التي ارتكبتها شركة أنوار الفارس في العراق وعدة دول من بينها اسبانيا ومصر والأردن.

وقالت في بيان اليوم :” سبق ونشرنا عدة بيانات خلال السنوات الأربع الماضية عن جرائم غسيل الأموال والتهريب والتهرب الضريبي التي تمارسها شركات عراقية من بينها شركة أنوار الفارس بالتواطؤ مع مسؤولين فاسدين والتي حطمت الرقم القياسي من حيث ضخامة الأموال المهربة، وقد وصلت المعلومات التي نشرناها في بياناتنا الى المحاكم الدولية وتم اعتمادها كمصدر مهم للمعلومات وتم التأكد من المبالغ المودعة في بنوك خارجية، من بينها 150 مليون دولار في اسبانيا (بنك سبديل وبنك لاكاشيا) ، و 250 مليون دولار في مصر، و 164 مليون دولار في دبي، كما يمتلك صاحب الشركة المدعو ناطق الجبوري عقارات في منطقة المنصور ببغداد بقيمة 300 مليار دينار، علماً بأننا سبق وسجّلنا إخباراً في محكمة الرصافة عبر الجريمة الاقتصادية وقدّمنا شرحاً حول حيثيات القضية “.

وأوضحت :” ان ناطق الجبوري أسس شركة انوار الفارس عام 2010 ومنذ تاريخ تأسيسها ولغاية 2019 هي شركة خاسرة مثبتة عند مسجل الشركات والهيئة العامة للضرائب، وقد قام ناطق بتهريب سبعمائة مليون دولار كاش الى الاردن وقدم فواتير مبيعات مزورة، وهرّب اكثر من 13 ألف حاوية من الكمارك في حين قيمة الضرائب والكمارك التي كان يجب أن يدفعها الى الحكومة العراقية خمسمائة وسبعين مليار دينار “.

وبينت نصيف :” ان المال الحرام المسروق من هذا الشعب المظلوم لابد أن يُسترجع وأن تأخذ العدالة مجراها، وفي الوقت الذي نشكر فيه المحاكم الدولية التي ساهمت في تحقيق العدالة، ندعو القضاء العراقي الى الإسراع في إجراء مخاطبات رسمية لاسترجاع الأموال العراقية المهربة وإنزال القصاص العادل بهذا المجرم ليكون عبرة لغيره من سراق المال العام “.

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