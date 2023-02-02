بيان صحفى..أكثر من 150.000 شخص في دهوك يمكنهم الآن الحصول على مياه شرب آمنة

من خلال مشروع جديد لليونيسف بتمويل من ألمانيا

عمل مشروع اليونيسف على حل المشكلات المتعلقة بالعسرة العالية في مياه النهر في منطقة العمادية في دهوك من خلال توفير البنية التحتية لمعالجة المياه لضمان مياه نظيفة وآمنة للمجتمعات في المنطقة..

بغداد ، 1 شباط 2023 – سلمت اليونيسف اليوم مشروع مياه ممول من ألمانيا إلى محافظة دهوك. وحضر التسليم الدكتور علي تتر محافظ دهوك، والسيد ساسان عواني، وزير االبلديات والسياحة، والسيد كلاوس شترايشر، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتورة آنا جانك ، المدير القطري لبنك التنمية الألماني KfW، والسيد مادس أوين، مدير البرامج الميدانية لمنظمة اليونيسف في العراق. وسيؤمن هذا المشروع مياه شرب آمنة ونظيفة لأكثر من 150.000 شخص في منطقة العمادية شمالي دهوك ، ويخدم المجتمعات والأسر والمدارس ومرافق الرعاية الصحية.

تم تنفيذ هذا المشروع ، الممول من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني KfW ، نتيجة لمعدلات العسرة العالية في النهر.وقد أدى ارتفاع معدلات العسرة في مياه النهر وقلة معالجة المياه غير النظيفة إلى شح في المياه الصالحة للشرب وإمكانية الحصول عليها ، مما عرّض حياة الأطفال وعائلاتهم لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.

قام المشروع ببناء غرفة صمام للتحكم ، ومد خط المياه الرئيس ورفع مستوى هيكل السحب لمحطة المعالجة. ونتيجة لذلك ، يتم ضخ ما يصل إلى 2400 متر مكعب من مياه الشرب النظيفة والآمنة في الساعة الواحدة – أي ما يعادل كمية المياه في حوض سباحة بالحجم الأولمبي.

وبهذه المناسبة قال السيد كلاوس شترايشر ، القنصل العام لألمانيا : “إنه لأمر مثير للإعجاب أن نرى إنجاز هذا المشروع. الماء هو الحياة! ونحن نشعر بالارتياح لأن الكثير من الناس يمكنهم الآن الاستفادة من الوصول إلى المياه النظيفة” وأضاف قائلا : “إذا ما وقف الشركاء معًا ، فسيمكننا مواجهة تأثير التغير المناخي”.

من جانبها، قالت الدكتورة آنا جانكي ، المدير القطري لبنك التنمية الألماني (KfW) “إن ضمان الحصول على المياه الآمنة والنظيفة هي إحدى أولوياتنا للتخفيف من تأثير التغير المناخي”. ويفخر بنك التنمية الألماني KfW برؤية هذا المشروع وهو يتحقق حيث يستفيد الأطفال وأسرهم من مياه الشرب النظيفة والآمنة.”

الأطفال والأسر الضعيفة هم الأكثر عرضة للتحديات المتعلقة بالمناخ.ما لم تتخذ الاجراءات الآن ، فإن أوجه عدم المساواة التي يواجهها الأطفال والشباب سوف تتفاقم بسبب التغير المناخي.

من جانبه، صرّح السيد مادس أوين، مدير البرامج الميدانية لمنظمة اليونيسف في العراق قائلا: “إن التخفيف من تأثير التغير المناخي هو أحد أولوياتنا. وبفضل دعم حكومة ألمانيا ، ومن خلال بنك التنمية الألماني KfW ، يضمن مشروع المياه هذا أن تكون البنية التحتية والخدمات المائية آمنة ومستدامة ومرنة في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ ، مما يضمن شربا آمنا ونظيفًا للأطفال وأسرهم”. وأضاف قائلا: “إن منظومة المياه التي تمت اعادة تأهيلها لا تجني عددًا لا يحصى من الفوائد الصحية للأطفال وأسرهم فحسب، بل تساعد أيضًا في بناء قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة آثار التغير المناخي.”

تلتزم اليونيسف بدعم حكومة العراق وشعبها لمواجهة تحديات الاستدامة البيئية، وستواصل العمل مع المناصرين عن الشباب وغيرهم من الشباب لتمكينهم من أن يكونوا وكلاء للتغيير ، فيما يتعلق بقيمة المياه والحفاظ على المياه.

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