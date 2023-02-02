حركة وعي تعلن معارضة حكومة الإطار وتتطلع لإنهاء اعتكاف الصدر

اعلنت حركة وعي الوطنية، امس الاربعاء الاول من شباط الجاري، عن معارضتها للحكومة الحالية وتحالف ادارة الدولة الراعي لها، بعد انقضاء 100 يوم على تكليفها دون تحقيق ما وعدت به.

وقال رئيس الحركة الدكتور صلاح العرباوي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، “نحن ندرك ان المعادلة القديمة لا يمكن ان تنتج شيئاً جديداً”، مضيفاً ان “هذه الحكومة هي نسخة طبق الأصل من الحكومات السابقة”.

وتابع العرباوي، “قررنا بارادة عراقية حرة الذهاب الى المعارضة السياسية للحكومة وللائتلاف الحاكم، وان معارضتنا ستكون تشخيصية وليست مشخصنة، وتصحيحية وليست تسقيطية، وواقعية وليست فيسبوكية، ومنهجية وليست همجية، وان معارضتنا لا تستهدف اسقاط نظام الحكم، بل تغييره عبر الاستفتاء العام وبوسائل سلمية وديمقراطية”.

وبخصوص استمرار صمت الصدر وعدم تدخله منذ انسحاب كتلته من البرلمان قبل 3 شهور، قال العرباوي، “وفي ظل الظروف الراهنة نوجه دعوتنا الى الحنانة وشخصيا الى سماحة السيد مقتدى الصدر لإنهاء اعتكافه السياسي وليس اعتزاله، لأن العراق بحاجة الى كل المصلحين للتصدي ضد استمرار هذه الاخطاء التي قد تؤدي الى انهيار الدولة”.

ووجه رئيس حركة وعي الوطنية دعوته الى القوى الوطنية، الجديدة والمعارضة لطبقة الحكم، الى تنظيم صفوفها وان تنتظم في مشروع معارض حقيقي حتى يتسنى لها ان تكون بديلاً للقوى التقليدية.

وطالب العرباوي الحكومة والبرلمان والقضاء، باعادة الهيبة للدينار، والالتزام باجراء الانتخابات المبكرة وعدم الالتفاف عليها، وايقاف قرارات الاستبعاد والاستبدال السياسي التي يراد منها اعادة تدوير الوجوه الفاشلة والمجرَّبة.

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