حملات رقابية صحية متواصلة تنفذها ملاكات الرقابة الصحية في جانب الكرخ للارتقاء بواقع صحي بيئي جيد يؤمن سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المواطنين

حوراء ضياء جميل

إن سلامة المواد الغذائية تعني خلوها من أي ملوث كيمائي أو ميكروبي ضار بالصحة عند استهلاكها و يجب أن تكون خالية من كافة أنواع الملوثات الكيمائية والبيئية كما و تسعى ملاكات الرقابة الصحية إلى تشخيص المشاكل من خلال الرقابة على الغذاء ليتوسع حجم محتوى الرقابة الصحية توسعاً يتناسب مع تقدم الصحة في التغذية

وذكرت مديرة شعبة الرقابة الصحية الدكتورة ( اخلاص يونس العبيدي) تضم الشعبة (وحدة المتابعة ،وحدة المعامل،وحدة النماذج ،وحدة المخازن، وحدة الصحة والسلامة المهنية، وحدة المخازن الاستراتيجية، وحدة سلامة البيئة ، وحدة التدريب والتثقيف والاعلام ، وحدة الاحصاء ،وحدة الارشيف والبيانات ) متواجدة في كافة قطاعات الرعاية الصحية الاولية وضمن الرقعة الجغرافية الى دائرة صحة بغداد /الكرخ حيث تنفذ الملاكات الطبية والصحية حملات رقابية صحية ميدانية على محال بيع المواد الغذائية والافران والمطاعم وصالونات الحلاقة والمخازن والمعامل لمتابعة مدى صلاحية المواد للاستهلاك البشري والاطلاع على تاريخ الانتاج والانتهاء وطريقة الخزن و يتم متابعة الموقف الصحي للعاملين ومدى التزام ادارة العمل بتطبيق الشروط الصحية ونظافة المكان وتم غلق العديد من المحال لمخالفتهم هذه الشروط والعمل دون الحصول على الاجازة

واضافت العبيدي يتم اتلاف الاف الاطنان سنوياً من المواد الغير صالحة للاستهلاك البشري (المنتهية الصلاحية) وفق محاضر اتلاف اصولية وبحضور صاحب العلاقة وتقوم وحدة التدريب والتثقيف والاعلام بتوزيع الرسائل الصحية الارشادية لنشر الوعي بين للمواطنين حول سلامة الأغذية و اهمية التعقيم والتعفير وغسل اليدين لحمايتهم من الامراض الانتقالية المعدية.

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