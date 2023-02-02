ستبدء ثورة الجيّاع غداً

الأنتصار العراقي الأكبر قادم .. و سيسحق الشعب العراقي الأعزل ؛ الجائع العاري ؛ المجروح , جميع الفاسدين و مرتزقتهم و سيصبح كل عضو و وزير و رئيس و مسؤول كـ (الترياق) تبحث عنه في ألأزقة و الكواليس ولا تجده .. فقد جلبوا كل ألوان الموت ؛ الأحمر ؛ الأصفر ؛ الأزرق ؛ الأسود الذي بدأ يلوح في أفق العراق المظلم الذي سرق السياسيون منه كل شيئ و كأنهم إنتقموا منه و في المقدمة سرقوا و دمّروا بحدود ترليوني دولار أمريكي و الأهم من ذلك حاضره و مستقبله!!؟

أكرر؛ سرقوا و هدروا بحدود ؛ ترليوني دولار مع الحاضر و المستقبل .. لسبب واحد و هو فقدانهم للعلم و التقوى و تقديسهم للجهل و الامية الفكرية!

و أنا أوّل عراقي كشفت ديدنهم يوم سرقوا أموال المعرض الفني الذي جمعته لأعضاء حزب الدعوة الغير الأصيل بتعبي لأجل إشباع الجياع و الفقراء و المهاجرين في إيران و سوريا .. لكن هؤلاء الحثالات الممسوخين سرقوه ولم أستفد أنا الذي أعددت المعرض و جمعت ذلك المال بـ (سنت واحد) من تلك الأموال الحلال التي كانت تعادل شراء مائة بيت وقتها رغم إن زوجتي ألحت بشراء بيت لنا ليتحسن وضعنا من أجل الجهاد أكثر ..

لكني قلت لها رغم إنّها كانت على حقّ : لا أفعل ذلك آلآن .. فإشباع أخوتي المهاجرين أولى و أوجب من شراء البيت و الأثاث .. و و إن دماء الشهداء و رسالتهم أمانة بعنقي و هؤلاء يُفترض بهم أن يكونوا مؤمنين و بمستوى الوعي و المسؤوليّة في هذا الظرف و كانت تلك أول و آخر تجربة عملية لي معهم .. حيث كشفت بها معدنهم و ديدنهم قبل كلّ الناس منذ 44 عاماً, حين سرقوا و هدروا كل تلك الأموال من قبل مَنْ أسموا أنفسهم بقادة الدّعوة العار و الدّعوة منهم براء لأنهم إعتاشوا على الدّعوة كما الآن ولم تعش الدعوة بهم!؟

الدّين هو الحياء و التوأم له .. فمن لا حياء له لا دين له .. مثلما العلم توأم الدين, حيث يقول الحديث الشريف :

[ألدّين و العلم توأمان؛ إن إفترقا إحترقا], و هكذا أحترق الدّين بسبب دعاة العار .. بل و أرجعوه للوراء 500 عام و يزيد!

ألعارف الحكيم عزيز حميد مجيد .

https://www.facebook.com/100071862425557/videos/1360888578046088/

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