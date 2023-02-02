شرطة ذي قار: انخفاض نسبي في الجرائم مع ارتفاع لمعدلات الانتحار

ذي قار/ حسين العامل

كشفت قيادة شرطة ذي قار عن انخفاض طفيف في مستوى الجرائم، وفيما اشارت الى تراجع الخطف والشروع بالقتل بنسبة 25%، اكدت ارتفاع معدلات الانتحار والقتل العمد والمخدرات الى أكثر من 20%. وأفاد قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني خلال ترؤس مؤتمر تحليل الواقع الامني والجنائي العاشر لقيادة شرطة المحافظة بانخفاض معدلات الجريمة عام 2022 مقارنة بالأعوام السابقة.

وأثنى الخيكاني على جهود ضباط ومنتسبي القيادة وعلى التعاون البناء بين الجهات التحقيقية والمحاكم المختصة.

واظهرت بيانات المؤتمر الذي عقد على قاعة اللواء المهندس حسن سلمان الزيدي بحضور رئيس محكمة جنايات ذي قار وقائد عمليات سومر ونائب محافظ ذي قار وعدد من الاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، انخفاضا باجمالي الجرائم بواقع 2% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 .

ومن أبرز الجرائم التي سجلت انخفاضا الاختطاف التي انخفضت بواقع 29% اذ شهد عام 2022 تسجيل 5 جرائم اختطاف مقارنة بـ 7 جرائم عام 2021 كما انخفضت جرائم الشروع بالقتل بنسبة 25% اذ سُجلت (107) جرائم في عام 2022 مقابل 143 جريمة عام 2021 وكذلك انخفضت جرائم الاحتيال من 62 جريمة عام 2021 الى 56 جريمة عام 2022 وبانخفاض قدره 10%.

كما شمل انخفاض معدلات الجريمة جرائم الاغتصاب واللواط بواقع 30% اذ بلغت (32) جريمة عام 2022 مقابل 46 جريمة عام 2021.

وبالمقابل كشفت بيانات المؤتمر التي اطلعت عليها (المدى) عن ارتفاع كبير في معدلات جرائم خطيرة كالقتل العمد والانتحار والمخدرات والسرقات والاعتداء على الموظفين اذ بلغت جرائم القتل العمد (113) جريمة عام 2022 مقابل 94 جريمة قتل عام 2021 بارتفاع قدره 20%، فيما سجلت حالات الانتحار 105 حالة عام 2022 مقابل 83 حالة عام 2021 بارتفاع 27%.

بينما ارتفعت جرائم تداول المخدرات المسجلة لدى دوائر قيادة شرطة ذي قار بواقع 29% وجرائم السرقات بواقع 9% اذ بلغت 597 جريمة سرقة عام 2022، مقابل 548 جريمة عام 2021، فيما سجل عام 2022 ارتفاعا بجرائم الاعتداء على الموظفين بواقع 18% اذ بلغت 255 جريمة عام 2022 مقابل 217 جريمة عام 2021.

كما سجلت جرائم التهديد ارتفاعا طفيفا مقداره 3% وبواقع 687 جريمة عام 2022 مقابل 666 جريمة.

بينما كانت جرائم القتل الخطأ متساوية في كلا العامين وبواقع 11 جريمة لكل عام.

وفي ذات السياق ذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار تابعته (المدى)، أن “معدلات الجريمة انخفضت بواقع 2% في ذي قار خلال عام 2022”.

وتابع البيان، أن “المشاركين في المؤتمر الامني العاشر الذي عقد تحت شعار (امن محافظة ذي قار مسؤولية الجميع) ناقشوا اهم الجوانب التي تسهم بعمل القوات الامنية وتصب في مصلحة تطوير الاداء الأمني”.

وأشار، إلى “دور شرطة ذي قار في كشف العديد من الجرائم الغامضة وانحسار البعض منها”.

وأكد البيان، أن “رئيس محكمة الجنايات اشاد بالدور الذي تقدمه القوات الامنية مثمنا جهودها المتواصلة في حماية الارواح والممتلكات”.

ولفت، إلى أن “المؤتمر يعرض اهم الواجبات المنفذة ونسب انجاز القضايا التحقيقية وتفاوت نسب انخفاض وارتفاع الجريمة بمختلف انواعها اضافة الى اعداد تنفيذ اوامر القبض بحق المطلوبين قضائيا في مختلف القضايا الجنائية ومقارنتها مع الاعوام الماضية.

وأكد البيان، أن “انعقاد المؤتمر التحليلي يهدف الى الرقي مهنيا من خلال تشخيص السلبيات ومعالجتها امنياً”.

وكانت الحكومة المحلية والقيادات الامنية والجهات القضائية في ذي قار اعربت (مطلع شباط 2022) عن قلقها من ارتفاع معدلات الجريمة في المحافظة بواقع 17%، ودعت الى اعتماد حلول اقتصادية وفنية لمعالجة تنامي معدلات الفقر والبطالة بين شريحة الشباب ورفع الوعي المجتمعي.

وكشفت بيانات المؤتمر الامني التاسع لقيادة شرطة ذي قار الذي عقد (مطلع شباط 2022) على قاعة مركز تدريب الشرطة وحضره عدد من المسؤولين الحكوميين والقادة الامنيين وممثلين عن محكمة استئناف ذي قار عن ارتفاع في معدلات الجريمة بواقع 17% خلال عام 2021، وفيما اشارت الى ارتفاع في جرائم الانتحار والمخدرات والسرقة، وانخفاض في جرائم القتل العمد. اكدت الكشف عن 94% من الجرائم المسجلة لدى الدوائر الامنية ومراكز الشرطة.

وكان قائد شرطة ذي قار الاسبق العميد حازم الوائلي حذر في وقت سابق من ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات بين اوساط الشباب، وان معظم المتورطين بجرائم المخدرات هم من العاطلين عن العمل وبأعمار تتراوح ما بين 18 – 25 عاما وهو ما يستدعي تبني برامج اقتصادية واجتماعية فاعلة للحد من تورط الشباب بترويج وتعاطي المخدرات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط