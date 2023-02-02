فرصة لأمطار وضباب.. توقعات حالة الطقس حتى مساء الجمعة المقبلة



توقعت المتنبئ الجوي، إسراء عمر، اليوم الأربعاء، حالة الطقس حتى مساء يوم الجمعة المقبل.

وقالت عمر إن “الأجواء غائمة في العاصمة بغداد غدا الخميس، لكن فرصة الأمطار والضباب ستكون معدومة، فيما تكون الأجواء صحوة مع وجود قطع من الغيوم، مع درجات حرارة منخفضة يوم الجمعة المقبل”.

وأضافت عمر أن “الأجواء في المنطقة الوسطى ستكون غائمة مع فرص لتساقط المطر غدا، أما الجمعة فستكون الأجواء معتدلة مع انخفاض نسبي بدرجات الحرارة”.

وعن طقس المنطقة الجنوبية، أشارت إلى أن “الأجواء غدا ستكون صحوة مع انخفاض نسبي بدرجات الحرارة عكس المناطق الشمالية التي ستستمر بها الأمطار حتى عصر الجمعة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط