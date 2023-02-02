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نائب تشدد على ضرورة محاسبة المتلاعبين بأسعار صرف الدولار وتوجه دعوة للعلاق


دعت النائب عن كتلة صادقون النيابية، محاسن الدليمي، الاربعاء، محافظ البنك المركزي علي العلاق، لاتخاذ خطوات جادة لمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقالت الدليمي في بيان إن “ارتفاع سعر صرف الدولار انعكس بدوره على الوضع الاقتصادي في البلد، وتسبب بارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية في السوق المحلية، مما اثر سلباً على وضع المواطن العراقي، لذلك فإن على محافظ البنك المركزي علي العلاق، اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذا الارتفاع”.

وأضافت أنه “يجب ايجاد حل حقيقي لآلية منح الرخص المصرفية، فضلا عن منح الثقة للتجار للتعامل بشكل مباشر مع البنك المركزي دون وساطة، حتى يتم السيطرة على الواقع الاقتصادي وحركة الدولار داخل البلد”.

واكدت على “ضرورة تشديد الاجراءات الرادعة بحق المتلاعبين بأسعار صرف الدولار، والقيام بحملات أمنية يومية لمتابعتهم”.

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