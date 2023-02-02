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نور الدين هشام يستعد لطرح كتاب حول اسرار حياة الفنانين والفنانات بمصر

بيان صحفى

يستعد الكاتب نور الدين هشام لطرح كتاب عن اسرار حياة الفنانين والفنانات داخل مصر ويوثق الكتاب لاسرار الفنانين والفنانات داخل مصر والسينما والدراما المصرية بداية من فترة التسعينات وحتى هذا التوقيت ويتناول قضايا حساسة تتعلق بحياة بعض الفنانين بالوثائق واسرار لا تعرفها الجماهير عن الفنانين

ولم يكشف الكاتب عن اية تفاصيل تتعلق باى فنان او فنانة مصرية سواء بالوسط السينمائى او الدراما او حتى المطربين لحين طرح الكتاب بكامل اجزاءه وفصوله

وبحسب الكتاب فان اسرار الفنانين والفنانات لا يتناولها الاعلام المرشى او المسوع بالشكل الكافى لندرة المعلومات حول حياة الفنانين والفنانات

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