وزير الخارجية والسفيرة الأميركية يبحثان محاور وجدول الأعمال لزيارة واشنطن



بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، اليوم الأربعاء، جدول الأعمال لزيارة الوفد العراقي لواشنطن.

وقالت الخارجية في بيان إن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، وتباحث الجانبان حول مُستجدّات الأوضاع السياسيَّة في العراق على مُختلِف الصُعُد، وأهمّية تعزير آليّات التعاون الثنائيّ بين العراق وأميركا؛ خدمة لمصلحة البلدين، كما ناقشا التحديات الأمنيَّة التي تواجه المنطقة بصورة عامة”.

وأضافت أن “الجانبين تطرقا إلى الزيارة المُرتقبة التي سيجريها الوفد العراقيّ إلى واشنطن في الأيام القليلة المُقبلة برئاسة فؤاد حسين لبحث القضايا السياسيَّة والأمنيَّة والإقتصاديَّة، وتبادلا وجهات النظر ووضع اللمسات الأخيرة حول مُحاور وجدول الأعمال المُكثف واللقاءات المُزمعُ عقدها مع جهات مُتعددة في الإدارة الأمريكيَّة”.

من جانبها، أكَّدت السفيرة الأمريكيَّة، بحسب البيان، أنَّ “بلادها تولي أهتماماً كبيراً لهذة الزيارة المُهمة، خاصةً وأنَّ هذه الزيارة تأتي في وقت مُهم في تاريخ العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن”، مؤكدة على “تطوير الروابط بين البلدين، وأنها سوف تُناقش الأوضاع الحساسة التي تمرّ بها المنطقة”.

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