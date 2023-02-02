

اكد وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع، الاربعاء، ان امر الغاء رسوم التأشيرة يبقى لدى الجهات المعنية بهذه الموضوع.

وقال المبرقع في تصريح انه” فكرة الدخول كانت ان تدخل المجاميع بوقت واحد”، مبيناً انه” لو انتهت الرسوم ولم تمدد لا اظن ان عملية الدخول ستنتهي لان لا علاقة لها لا بتأشيرة ولا رسوم”.

وأضاف ان” عدد التأشيرة والتسهيلات لو انتهت، ستستمر عملية زيارة العراق، لان الموضوع كان يتعلق بالصورة النمطية الامنية المرسومة عن العراق”.

The post وزير الشباب: التأشيرة لو انتهت ستستمر عملية زيارة العراق appeared first on

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