11 فيلماً من دول مختلفة في قسم مهرجان المهرجانات بفجر الـ41

أعلن مهرجان فجر السينمائي الدولي بدورته الحادية والأربعين عن مشاركة 11 فيلما في قسمه الدولي غير التنافسي مهرجان المهرجانات من دول مختلفة.

ووفقاً للعلاقات العامة للمهرجان بدورته الـ41، يشارك 11 فيلماً من دول بلجيكا ولوكسمبورغ واندونيسيا وفرنسا واليابان ورومانيا والأرجنتين وسوريا والعراق وايران في قسم مهرجان المهرجانات أحد الأقسام الدولية في المهرجان.

وتعرض شاشات مهرجان فجر السينمائي الدولي بدورته الـ41 هذا العام 26 فيلما من دول مختلفة في أقسامه الدولية، لا سيما المسابقة الرئيسية سينما سعادت وقسم ملامح الشرق بالاضافة الى قسم مهرجان المهرجانات.

وتتضمن قائمة الأفلام المشاركة في قسم مهرجان المهرجانات كل من الأفلام التالية:

“المتمرد”: للمخرج عادل العربي بلال فلاح من بلجيكا ولوكسمبورغ

“فيما قبل، الآن و بعد”: لـ كاميلا انديني من اندونيسيا

من أجل وطني: للمخرج رشيد حامي من فرنسا

حياة العشق: للمخرج كوجي فوكادا من اليابان

R.M.N. ر.م.ن.: للمخرج كريستيان مونجيو من رومانيا.

سنت عمر: للمخرج آليس ديوب من فرنسا

توري ولوكيتا: للمخرج جان بير داردن ولوك داردن من بلجيكا.

دفاع شخصي: لـ آندره يا براغا من الأرجنتين

بلا أرض: لـ تورج أًصلاني من سوريا والعراق.

المدينة المُطفئة: أحمد بهرامي من ايران .

حياة وحياة: للمخرج علي قوى تن من ايران.

إنطلقت يوم الأربعاء (1 فبراير/شباط) في العاصمة طهران فعاليات الدورة الحادية والأربعين لمهرجان “فجر” السينمائي الدولي، الحدث الأهمُّ لصناعة السينما في إيران وغرب آسيا، والبوابة الأوسع لإستقطاب نخبة الأفلام العالمية، بإدارة مجتبى أميني، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة.

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