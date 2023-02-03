ابتسامة مهنية : قصة قصيرة

بقلم مهدي قاسم

ما أن جلس في ركن جانبي للمقهى ، حتى أسرعت إليه النادلة بوجه بشوش و ابتسامة مشرقة ، ودية تتضمن ترحيبا مبطنا به ، سائلة إياه بلهجة لطيفة : ماذا يود أن يطلب ؟..

بالرغم من صعوبة اللغة استطاع أن يفهمها بأنه يطلب قهوة ، عندها أخرجت النادلة قلما و دفتر الطلبات من جيبها العريض وكتبت نوعية الطلب ، ومضت و لا زالت تبتسم بلطف ومتواصل ، لتلبي طلبات الآخرين ..

عندها أخذ قلبه يخفق جياشا ، متدفقا ، بمشاعر فرح ومسرة طارئتين ، متفكرا ، ربما أنه قد عجبها بوسامته الشرقية ذات سمرة طاغية ، وهي الشقراء ذات بياض شديد يبهر العين بشفافيته الناصعة : أي شيء من قبيل الأضداد المتوافقة أحيانا بانسجام ووئام ..

إذ خطر بباله ما قرأه ذات مرة :” الأضداد تجذب بعضها بعضا “..

ومنذ تلك اللحظة ، أخذ يتابعها بأنظاره المركزّة وهي تنتقل بين طاولات الزبائن ذهابا و إيابا ، مُلبية طلباتهم المختلفة على مدار الساعة ..

ومن شدة تركيز أنظاره عليها و متابعته لها بثبات ومثابرة مستميتة و متواصلة ، فقد شعرت هي بذلك ــ كمن يشعر بمراقبته من خلف ظهره ـــ وهي تجيء وتذهب مثل لولب منطلق ، الأمر الذي دفعها للالتفات إليه مبتسمة في هذه المرة أيضا ، وهي تسأله فيما إذا يود أن يطلب شيئا جديدا ، أم يرغب في الدفع ؟..

فقال لها بلهجة حاول أن تكون لطيفة ومحببة :

ــ كوكا كولا ..كوكا كولا !..

سجلت في دفتر الطلبيات : كوكا كولا ..

ومضت لترجع بالطلب و بنفس الابتسامة اللطيفة والودية لا زالت مرتسمة على أساريرها ..

ولكن ما أقلقه و كدّر مزاجه ، فيما بعد ، إنها بعد تقديم الطلب كانت تجيء وتذهب دون أن تلتفت إليه ، حتى ولا تحس بوجوده ، كأنما لم يعد موجودا ، إلا حينما تشعر بتركيز نظراته نحوها بثبات وإلحاح ، خالقا انطباع من ينوي إن يطلب شيئا !..

فقرر أن يلجأ إلى حيلة أخرى عسى ولعله يلفت انتباهها إليه بشكل أفضل ، فأخرج من جيبه رزمة كبيرة من الدولارات ولوّح بها نحوها بذريعة أن يدفع ، فجاءت بخطوات سريعة حاملة الفاتورة مع نفس الابتسامة اللطيفة و البشوشة فدفع الثمن مع بخشيش سخي ، فشكرته لتمضي إلى عملها ، ولكنه سرعان ما أوقفها قائلا بنبرة مرتبكة ؟..

ــ سوري ؟ …..

ــ نعم تفضل …..

أشر إلى وجهها قائلا بنبرة مغازلة :

ــ أنت ابتسامات حلوة و جميل !..

ــ شكرا !..

ــ أنت رقم موبايل ؟ ..

لم تفهم ، فأخرجت جهازها الجوال من جيبها و عرضت عليه بحركات حائرة تدل على عدم فهمها لمقصده ..

فرد بابتسامة محرجة ومهشمة بإحراج وهو يشير إلى نفسه :

ـ لا .. لا .. أنت رقم تلفون أنا ..ابتسامة أنت حلوة جدا .. الحقيقة.. أنتي أنا معجب جدا جدا !..

فعند ذلك اختفت الابتسامة من وجه النادلة فجأة لتحل محلها علامات رصانة و هيبة ، و بعدما فطنت أو حدست من أي قوم قد يكون هو ، فكتبت له بترجمة غوغل :

ــ ابتسامتي هذه .. هي بابتسامة مهنية فقط .. تتطلبها طبيعة عملي ، وهي ممنوحة للجميع الزبائن دون استثناء .. طبعا ، داخل المقهى حصريا .. شكرا ..مع السلامة !..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط