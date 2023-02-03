اعتقال “أفراد عصابة لسرقة الدراجات النارية” في كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، إلقاء القبض على 3 أشخاص “يشكلّون عصابة لسرقة الدراجات النارية” في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان إن “مفارز قسم مكافحة الإجرام حصلت على معلومات تفيد بوجود عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص يقومون بسرقة الدراجات النارية وبعد سرقتها يقومون بتفصيخها وبيع أدواتها وتغيير ملامحها في بعض الأحيان”.

وأضافت أن” قائد الشرطة وجه بتشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام للتحري وجمع المعلومات الكافية عن المتهمين، وبعد توفر الأدلة تم نصب كمين محكم لهم وتم القبض على المتهمين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بسرقة دراجة نارية نوع (ستوتة) وضبط بحوزتهم مسدس وبعد التعمق معهم بالتحقيق انهاروا واعترفوا صراحةً قيامهم بسرقة (18) دراجة نارية نوع تكتك و(6) دراجات نارية مختلفة الأنواع في مناطق متفرقة بالمحافظة”.

وتابعت أن “المتهمين اعترفوا بعد القبض عليهم بتعاطي المواد المخدرة، تمت إحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون”.

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