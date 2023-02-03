الدولار صاعد نازل وايران تستزف العراق وامريكا اتعاقبنه كبديل

أ. فاضل لبيب المرادي

حقيقة إرتفاع سعر صرف الدولار كما هي و بدون اي إضافات .

كل دول الخليج و أوروبا تتعامل مع ايرlن بالدولار فماكو اي علاقة لهذا الموضوع بإرتفاع سعر الصرف

كل ما هنالك الحكومة وضعت إتفاق الصين على الطاولة فاستعدوا للبلاء

السوداني رفض الذهاب للتفاوض إلا بعد الإفراج عن التحويلات المالية بلا قيود من قبل البنك الفيدرالي

العملة موجودة بالبنك المركزي العراقي لكن الصرف لايتم الا بموافقة الفيدرالي الامر/يكي بسبب قانون حماية الأموال العراقية .

الكاظمي وقع تعهد للبنك الدولي بعدم تغيير سعر الصرف لغاية نيسان 2025

شروط البيت الأبيض للتفاوض لأجل إعادة سعر الصرف .

وضع الح شد

الفصlllئل

الإتفاقية الصينية

عدم المساس بالربط الاقتصادي مع الأردن و مصر

عدم المساس بالشخصيات ذات الميول الغربية و إعادة كل من تم إقالته

عدم مضايقة إقليم كردستان نهائياً و إعطاء الإقليم كُل ما يطلب من أموال

القواعد التركية خط أحمر

الكهرباء للشركات الأمر///_يكية فقط بدون منافس .

تجي للبيت الأبيض و توقع على هذه الشروط أهلا و سهلا

ما تجي كل الأساليب مُتاحة لإنهاء حكومتك .

غير هذا الكلام ماكو و لحد يصدگ بأي رواية أخرى..

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طريق الحرير مع الصين مطلبنا

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