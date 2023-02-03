السوداني يبحث مع محمد بن زايد تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين ويعده بزيارة أبو ظبي



3 فبراير 2023

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق ، اليوم الجمعة خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما استعرض سموه ورئيس وزراء العراق، خلال الاتصال، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بما يعزز علاقات التعاون في مختلف المجالات.

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