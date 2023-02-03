السوداني يصدر توجيهات صارمة لمعالجة تهريب العملة



اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ، توجيهات صارمة لمعالجة تهريب العملة وإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار، ومصادرة الأموال المهربة وإخضاع السيطرات الخارجية للمراقبة والتدقيق.

وقال يحيى رسول عبدالله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان ، ان “السوداني أكد على انسيابية العمل المصرفي في المصارف والصيرفات بما يضمن حرية التداول للعملة على وفق السياقات المصرفية القانونية التي تخضع لآليات التبادل السلعي والمالي وتسهيل حصول المواطنين الراغبين بالسفر والعلاج على العملة الأجنبية، ومنع الدخلاء والمنتفعين من هذه الإجراءات”.

ولم تفلح الإجراءات الحكومية التي اتخذها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إيقاف الصعود الكبير بسعر صرف الدولار، حيث قفزت البورصات العراقية لأكثر 170 ألف دينار مقابل 100$.

وتقول السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، إن الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة، بعد اتهامات عراقية بهذا الخصوص.

وفقدت العملة العراقية نحو 10% من قيمتها، بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأمريكي.

كما تمكن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، من القاء القبض على أصحاب شركات كبرى يقومون بالتلاعب بالأسعار وتهريب العملة.

وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم في بيان: إنه “بإشراف القائد العام للقوات المسلحة واستنادا إلى توجيهاته، ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على مجموعة من أصحاب الشركات الكبيرة التي تقوم بالتلاعب والمضاربة بالأسعار وتهريب العملة للخارج”.

وأضاف البيان، أن “العملية تمت بعد جهد استخباري وأوامر قضائية وستبقى مستمرة حتى القبض على جميع الأهداف وهي تأتي ضمن جهود وخطة الحكومة على ملف تهريب العملة”.

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