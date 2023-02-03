الشيوعي العراقي يلتقي وفد الاتحاد الوطني الكردستاني

التقى الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي والوفد المرافق له، السيد بافل الطالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، والوفد المرافق له، يوم أمس الأربعاء (1-2-2023) في بغداد.

تداول الطرفان في الأوضاع السياسية الراهنة وتطوراتها، وحاجة البلاد الى الاستقرار والأمان، وحل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم بالحوار البناء، وعلى وفق الدستور، وبما يضمن مصالح جميع العراقيين، عربا وكردا ومن مختلف الاطياف.

وفي اللقاء أشاد السيد بافل الطالباني بدور الحزب الشيوعي العراقي ومواقفه التاريخية الداعمة لحقوق الشعب الكردي، وحقوق مواطني إقليم كردستان – العراق.

ومن جانبه أشار الرفيق فهمي الى الدور الذي نهض به الاتحاد الوطني الكردستاني والرئيس الراحل مام جلال في مقارعة الدكتاتورية وبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي .

اتفق الطرفان على استمرار اللقاءات وتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة تقدم ورفاه العراق والاقليم، والمواطنين بجميع قومياتهم واديانهم وطوائفهم .

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