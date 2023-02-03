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المجلس السياسي للعمل العراقي يتباحث مع كتلة إنجاز حول الانتخابات المقبلة

زار الشيخ علي جاسم اللامي القيادي في المجلس السياسي للعمل العراقي ومن شيوخ بني لام في بغداد الاستاذ بيان جبر صولاغ زعيم كتلة إنجاز اليوم الخميس المصادف ٢ / ٢ / ٢٠٢٣.
وجرى خلال اللقاء التباحث بالشأن السياسي ووسائل التعاون بين المجلس السياسي للعمل العراقي وكتلة إنجاز في الانتخابات التشريعية ومجالس المحافظات المقبلة… واكد الشيخ اللامي ان المجلس قيادات وكوادر جاهز بكل تشكيلاته لخوض الانتخابات القادمة منفردا او بالاشتراك مع الكتل الوطنية الاخرى ، تحت هدف وشعار الاصلاح والتغيير.

المكتب الاعلامي
المجلس السياسي للعمل العراقي
٣ / ٢ / ٢٠٢٣

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