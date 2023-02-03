بايدن يؤكد للسوداني دعم واشنطن لاقتصاد العراق



أكد رئيس الولايات المتحدة الاميركية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعم بلاده لاقتصاد العراق.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها السوداني، الجمعة ( 3 شباط 2023)، مع الرئيس الأميركي جو بايدن. وذلك بالتزامن مع اجتماع يعقده وفد من البنك المركزي العراقي مع وفد من البنك الفيدرالي الأميركي، في مدينة اسطنبول بتركيا، لمناقشة مسألة انخفاض قيمة الدينار امام الدولار وإعادة السعر الى قيمته المحددة من قبل الحكومة العراقية.

وأعلن البيت الأبيض الخميس (2 شباط 2023)، في بيان عن مكالمة هاتفية جرت بين بايدن والسوداني، شارك فيها ملك الأردن عبدالله الثاني (الذي يتواجد في واشنطن) بطلب من بايدن، وناقش خلالها الأطراف الثلاثة أوضاع المنطقة.

كشف البيت الأبيض عن مضمون المكالمة بين بايدن والسوداني، مبيناً أن الرئيس الأميركي أكد للسوداني التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق، وناقش معه الأحداث في المنطقة، وأكد التزام واشنطن باتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة بين الطرفين.

وأشاد الرئيس الأميركي في المكالمة التلفونية بمحاولات وجهود رئيس الوزراء العراقي من أجل تدعيم سيادة واستقلال العراق.

وحسب البيان، تطرق الجانبان الى برنامج العمل الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، لضمان اقتصاد عراقي بخدم العراقيين، “وهذه سياسة تدعمها الولايات المتحدة”.

وأشار الرئيس الأميركي الى الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الى الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، والتي تهدف الى مناقشة المسائل الاقتصادية في العراق بالدرجة الاولى.

السوداني وبايدن أكدا على عدم السماح لأن يشكل تنظيم داعش تهديداً على أمن العراقيين والمنطقة والعالم مرّة أخرى، واتفقا على التنسيق المتبادل عن قرب في الاشهر المقبلة.

وفي البيان الصادر عن البيت الأبيض، أشير الى تأكيد الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في الاتصال الهاتفي الثلاثي، على دعم بلاده للعراق، وذلك عن طريق مشاريع ستراتيجية مشتركة لإعادة إعمار البنى التحتية للعراق.

تشهد الأسواق العراقية أزمة كبيرة عقب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي الى ما دون السعر المحدد من قبل البنك المركزي العراقي، ما أدّى لارتباك السوق، ومخاوف لدى المواطنين من ارتفاع سعر الدولار أكثر رغم تطمينات الحكومة العراقية بعودة سعر الصرف الى المستوى المحدد.

ووصل سعر صرف الدولار في الأسواق والبورصات العراقية، إلى أكثر من 1700 دينار عراقي لكل دولار، في مؤشر جديد على تنامي أزمة سعر الصرف في العراق رغم الوعود الحكومية واجراءاتها الاخيرة للحد من ارتفاع سعر الصرف، الناتج بالدرجة الاولى عن عدم السيطرة على عملة الدولار المهربة الى الخارج، وبالتالي قيام البنك الفيدرالي الأميركي بتخفيض السيولة المرسلة الى الحكومة العراقية من عملة الدولار ازاء بيع العراق للنفط.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين واشنطن الاسبوع المقبل، على رأس وفد عراقي، لمناقشة هذه القضية.

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