برين

عصمت شاهين دوسكي

برين يا روح الحياة

وصوت الناي الحزين

يا فراشة تطير بين الورود

والأزهار وأوراق السنين

برين يا خفة الرياح

يا نسمة على الخد اليمين

يا موجة البرد الهابة

وشموخ الجبل ورقة الياسمين

أنت يا امرأة الحسن

أنت يا حضارة نسرين

أنت يا جبلية الهوى

يا دهوكية الشوق والحنين

كيف اخفي ناظري

أنت بالمحبة تزدادين

لولا في أرضي مقيمة

لاخترت قرب دارك الحصين

أشارت إليك الشمس

فأصبحتِ شمسا تشرقين

مثلك بين النساء حياء

على خدك وردا تنثرين

يهيم الفؤاد لروحك

وأنت في القلب تميلين

تكحلتْ ناظريك فرحاً

فأرهقتِ القلب الحزين

جمالك جمال العقل والأدب

طروبة الشعر المتين

سجية حروفك مغرمة

تُغنى على لحن البساتين

لا ترحلي كفي عن غنج

تغار منه نساء العالمين

برين الجنار والقبج

برين السلوى والعاشقين

مهما كتبت أبقى مغترباً

شاعرٌ في سحر العينين

صوتي على منصة

يعلو همسا أنا برين

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