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بغداد وواشنطن “تتفقان على جملة أمور” بشأن حالة الدولار في العراق


قال النائب مصطفى سند، الخميس، إن السلطات العراقية والأميركية اتفقتا على “جملة أمور” بشأن عملة الدولار في العراق.

وقال سند في تدويناتإن وفداً عراقياً اجتمع مع وفد يمثل البنك الفيدرالي الأميركي في تركيا “لمناقشة وضع الدولار”.

وأضاف، أن الطرفين اتفقا “على جملة أمور وسيتجدد الاجتماع يوم غد في تركيا أيضاً، ومن ثم (يعقد) اجتماعاً موسعاً في واشنطن في 8 شباط الجاري”.

ولم يصدر بياناً عراقياً أو أميركياً بهذا الشأن حتى الآن.

وقلل البنك الفيدرالي الأميركي وصول المصارف العراقية إلى عملة الدولار وفرض قيوداً ومتابعة صارمة على التحويلات بالدولار من العراق إلى بلدان أخرى.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى مستويات قياسية.

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