خلال الحملة التي اطلقتها وزير الهجرة … فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين بالتعاون مع جامعة تكريت يعقد ندوةً حواريةً عن ( الحد من الهجرة غير الشرعية وبيان مخاطرها )



بتوجيه من وزير الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو ، عقد فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين بالتعاون مع جامعة تكريت ، ندوةً حواريةً ( الحد من الهجرة غير الشرعية وبيان مخاطرها ) في مركز التعليم المستمر للجامعة بالمحافظة نفسها لمناقشة آثارها وأسبابها فضلاً عن الآليات والإجراءات الدولية المتبعة لمكافحتها والحد منها ، بحضور ا.د ناظر احمد منديل و ا.م.د ياسر علي يوسف / كلية الحقوق الى جانب مدير مركز التعليم المستمر السيد سياف عبد حسين إضافة الى حضور عدد كبير من طلبة الكليات .

وذكر مدير فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين السيد خالد محجوب أن السيدة الوزير أطلقت حملة كبيرة بجميع محافظات البلاد للحد من الهجرة غير الشرعية وتعريف الناس بسلبياتها على المجتمع في جميع نواحي الحياة .

إلى ذلك أشاد الحضور بدور وزارة الهجرة والمهجرين في رعاية هكذا ندوات وبيان مخاطر الهجرة غير الشرعية ، سيما بعد إطلاق الحملة الوطنية من قبل معالي الوزير للحد من مخاطرها ، مطالببين في الوقت ذاته عقد ندوات اخرى في الجامعة ، وناشد طلاب جامعة تكريت بدور الوزير وفعاليات الوزارة ويطالبون الوزير تكرار هذه الندوات في جامعتهم .

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