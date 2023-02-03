شركة توزيع المنتجات النفطية: البطاقة الوقودية ستطبق في جميع المحافظات عدا كوردستان



اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، ، تأكيدها بأن البطاقة الوقودية إجراء لإحصاء السيارات والوقود المستهلك.

وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة النفط حسين طالب في تصريح صحفي: إن “إجراء البطاقة الوقودية جاء لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لإحصاء عدد المركبات والكميات المستهلكة من الوقود بالتعاون مع مديرية المرور العامة”.

واضاف طالب، أن “ذلك جاء انسجاما مع البرنامج الحكومي وسيجري تطبيقه في محافظات العراق كافة عدا إقليم كوردستان”.

واوضح، أن “المواطن مخير بالتسجيل على البطاقة من عدمه مع استقرار الحصص الوقودية في الوقت الراهن، إلا أنه قد يضطر مستقبلا لاستخدامها في أوقات الأزمات، ومع توفر منافذ التوزيع الحكومية والأهلية تعمل الوزارة لتقديم أفضل الخدمات لضمان حقوق المواطن الذي يمكنه التزود بالوقود من أية محافظة”.

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