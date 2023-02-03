قصيدة / العارِفه

د حسن كاظم محمد

سِئَلْتِ الْعارِفَـه تِـقْرالي كَـفَّي

قِـرَتْلي وِسْأَلِتْهه عَـن بَـدائِـل

گِلتلهَه شْجِرَه وِشْصار بَعْدين ؟

گَالَـتْ إنْتِظِـر وِسْمَعِ الْعاجِـل

گِـدّامك طريق طْـويل وِبْعـيد

موحِشْ بي مَحطّات ومَنازل

إسْمَـعْ وِنْـتِـبِه دِنـياتَـك تْـدور

وِخـذْ مِن صَعْدةِ الْناعور نازِل

طَريقِ الْشوك مَيْوّصِّـل نَتيجَه

خَـلْ صَبْرَك يِحِلْ كلّ المَشاكِل

لا تِتِبَع هَواك وْتِنْسَه مَاضِيك

إلزَمَن يِفتَر وِلَه فَرَّت مَغازِل

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مارَسْتِ الْظلُم حَسْبالَـك يْـدوم

يِجي يومَك إلَك بِالْحَشِر سائِل

لا تِـقـبَـل أبَـد بالظلم فَـد يـوم

ضَميرَك حَكُّمَه وْلَتكون جاهِل

تِعـْرُف لـلأجَـل ثَبّـتَـو تاريـخ ؟

رَبِّ الْخَلَگ يِعرُف نـِعـمَ قـائِل ِ

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حافُـظ عَلَى دينَـك وِلْتزِم بيه

نَبـيَّـك وَهَلْ بـيتَه بْـلا مُعـادِل

حْسابك مو سَهِـل كلّش دقيق

نَدَم ما يِنقبل وْلا توبَة الفاشِل

رِدتك تِـطمِئن ويمانك يِـقوّيك

الحَق يبقه عَدِلْ ما يِقبل يِجامل

رِدتك بالصبر تتْـشبَّه بـْأيّـوب

ضربو بي مَثَل مِن شِفَه كامِل

دريت السَهم مِنْ يِنطلق غادِر

ما يرحم بَعَـد طَـبْع الغَدر قاتل

تدري لو نِفخْـت بْنار شيصير

شَرر مِنهه يِمِسّك وِنته قابِل

****

مُهِـم صَفّيلِي نِيـّه وِنـتبه لِي

عَمود اْنتَه عَدِل لَتكون مايِل

بْهاي الْدنيَه لازِم تِعرِف الْغَير

وْتِتعَرَّف عَلى شْعوب وْقَبائِل

تِهْـتِ وْتاهَـتِ الْدنـيَه بْـقَـضيّه

الغلط بِـيّه لو المقياس عاطِل؟

ربَّـك مِن يريـد الأمـر يِـتنَـفّـذ

أمُر رَب الجلاله كامل وشامل

ضوَه الخالق شِمَل كلّ الـبَريّـه

وْظهـرَت إلَـه آيـات وْشَمائِـل

وإلى اللقاء ِ

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