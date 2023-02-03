كشف كواليس فشل انتقال أمرابط إلى برشلونة



سفيان أمرابط كان يريد الانتقال إلى برشلونة

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة نادي فيورنتينا الإيطالي، كانت وراء الحؤول دون انتقال لاعبها المغربي، سفيان أمرابط، إلى برشلونة، بذريعة أن الصفقة “لا يمكن أن تتم في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية”.

وبحسب المصدر، فإن أمرابط عرض نفسه على برشلونة وقدم عرضا للانتقال إليه على سبيل الإعارة مع بند الشراء الإلزامي.

في غضون ذلك، رفض برشلونة العرض بشكل قاطع، ثم أدخل وكلاء النجم المغربي تعديلات على العرض فجعلوه مع بند شراء اختياري.

وأوردت التقارير أن إدارة برشلونة كانت راضية، وقدمت عرضا إلى فيورنتينا قبل ساعات من إغلاق السوق، لكنها قوبلت بالرفض، نظرا عدم وجود بديل للاعب في الفريق.

وكان أمرابط قد عاد إلى صفوف نادي فيورنتينا بشكل دائم منذ صيف 2020، بينما ينتهي عقده في 2024.

ويوم الخميس، تعرض أمرابط لكسر في عظام الأنف، خلال مباراة تورينو بربع نهائي كأس إيطاليا 2022-2023.

وفاز فيورنتينا على تورينو، يوم الأربعاء بنتيجة 2-1، متمكنا بذلك من حجز مقعده في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وخرج لاعب الوسط المغربي متأثرا بالإصابة قبل ربع ساعة على نهاية المباراة.

وكان اللاعب البالغ 26 عاما، قد قدم أداء قويا في مونديال قطر، عندما صعد أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، في إنجاز إفريقي وعربي غير مسبوق.

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