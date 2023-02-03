مشعان الجبوري: قطع رواتب مواطني إقليم كوردستان من قبل هو “عقاب جماعي”



أكد السياسي العراقي ورئيس حزب الوطن مشعان الجبوري، الخميس، أن قطع رواتب مواطني إقليم كوردستان من قبل المحكمة الاتحادية هو نوعٌ من أنواع العقاب الجماعي.

وقال مشعان الجبوري “أنا أيضاً من ضحايا أحد قرارات المحكمة الاتحادية”، مؤكداً أنه “ينبغي أن لا تخضع رواتب مواطني إقليم كوردستان للاجتهاد والتفسير”.

وأضاف “يجب أن لا تكون رواتب مواطني إقليم كوردستان جزءاً من الخلافات السياسية بين أربيل وبغداد”، مشيراً إلى أن “الدولة العراقية تعطي الآن رواتب لعدة ملايين على شكل مساعدات شهرية، فكيف تقطع رواتب من يؤدون واجباتهم في البيشمركة والأعمال المدنية في كوردستان”.

وأكد أن “مجلس النواب العراقي يستطيع أن يعيد النظر في قانون المحكمة الاتحادية وصلاحياتها”، لافتاً إلى أن “ذلك لا يحتاج إلى تعديل في الدستور”.

وتابع “أنا أشارك قادة إقليم كوردستان في الرأي من أن السوداني صادق ويحترم الوعد وينفذ ما يقول”، مبيناً أنه “الآن يبحث عن مخرج لتجاوز قرار المحكمة الاتحادية في إرسال مستحقات الإقليم كما إلتزم في الاتفاق السياسي الذي بموجبه أصبح رئيساً للوزراء”.

وأشار إلى أن “أزمة الدولار مفتعلة وكذلك الترويج لمخاطرها مفتعل، وهي لن تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن العراقي”.

ولفت إلى أن “حكومة الكاظمي وقعت على اتفاق مع الولايات المتحدة لتجفيف مصادر حصول إيران على الدولار”، مؤكداً أن “الدول التي فرضت عقوبات على إيران أدركت أن العراق هو أحد مصادر طهران الكبرى للحصول على الدولار”.

وشدد على أن “99 بالمئة من الدولار النقدي في العراق يهرب إلى خارج البلاد عبر فواتير وهمية”، مشيراً إلى أن “ذلك لم يعد ممكناً بعد أن شكل البنك المركزي منصة الحصول على الدولار وشرائه”.

وبين “في السابق كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترسل لنا طائرات خاصة محملة بالدولار النقدي”، لافتاً إلى أنها “الآن لا ترسل هذه الطائرات وتعتبر أن هذه الأموال تستعمل بطريقة غير شرعية”.

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