موظفيها من العراق بعد خلاف بشأن مشروعات الطاقة

أفادت ثلاثة مصادر لرويترز بأن شركة النفط الفرنسية “توتال إنرجيز” تسحب موظفيها الأجانب من العراق في الوقت الذي تسعى لحل مشاكل مع بغداد فيما يتعلق بمجموعة من مشروعات الطاقة بقيمة 27 مليار دولار.

وغادر الموظفون الأجانب البلاد بينما طلبت شركة “توتال إنرجيز” من الموظفين العراقيين العمل من المنزل، حسبما أفاد أحد المصادر.

وأحجمت شركة “توتال إنرجيز” عن التعقيب بينما لم ترد وزارة النفط العراقية حتى الآن على طلب للتعليق.

وكتب عضو البرلمان العراقي مصطفى جبار سند في تغريدة على تويتر في 30 يناير/كانون الثاني “لا نعرف ما إذا كان هذا التسريح حقيقيا أم أنه ورقة ضغط تفاوضية”.

وقالت ثلاثة مصادر إن مطالبة العراق بشراكة نسبتها 40% من مجموعة المشروعات هي نقطة شائكة رئيسية في الاتفاق المؤجل طويلا، بينما تريد الشركة الفرنسية حصة أغلبية.

وصرح مصدر بأن الخلاف تسبب في فشل اجتماع عقده الأسبوع الماضي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه تشرين الأول الماضي، مع الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بويان.

وأشار مصدران إلى أن بغداد لا تستطيع إلغاء قرار الحكومة السابقة بالمطالبة بشراكة نسبتها 40% لأن ذلك سيعد بمثابة تنازل عن حقوق العراق.

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