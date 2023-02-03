نائب: أسباب غير معروفة وراء عدم انعقاد جلسة نيابية طارئة بشأن الدولار



طالب النائب محمد قتيبة البياتي، الخميس، بعقد جلسة طارئة لبحث أزمة الدولار.

وقال البياتي في حديث”قدمنا لرئاسة مجلس النواب طلبا رسميا بعقد جلسة طارئة لبحث ازمة الدولار في البلاد الا انه لم تجري الموافقة عليه حتى الان ولايزال معلق لأسباب غير معروفة”.

وأضاف، أن “الاسواق في العراق أمام سيناريو انهيار اذا ما استمر صعود الدولار أمام الدينار ما يؤدي الى ضغط كبير على الاسواق والمتضرر هم الفقراء الذين يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع”.

واشار الى ان “الوضع خطير جدا ويبنغي عقد جلسة طارئة بحضور حكومة السوداني بكل مفاصلها ذات العلاقة ومنها المالية من اجل بيان مجريات مايحصل والحلول التي ستطبق لاحتواء الازمة قبل ان تخرج عن نطاق السيطرة”.

وتعاني أسواق العملة في العراق من ارتفاع غير مسبوق لاسعار صرف الدولار أمام الدينار والضغط على بقية السلع والبضائع. انتهى 25 ف

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