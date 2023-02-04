أربيل.. تباين كبير في صرف الدولار: انخفاض سعر الشراء وثبات البيع

شهدت السوق الموازية لبورصة بيع الدولار مساء يوم الجمعة، تذبذبا بأسعار الصرف بعد الإعلان عن اختتام لقاء وفد البنك المركزي العراقي مع وفد الخزانة الامريكية الذي عقد في تركيا.

ورغم اغلاق البورصتين الرئيستين في بغداد واربيل يوم الجمعة، وغالبا ما يشهد يوم التعطيل ثباتا في سعر الصرف، رصدت وكالة شفق نيوز؛ ترقبا من قبل مواطنين ومضاربين بالعملة الاجنبية وتجمهرهم أمام شاشات كبيرة تحمل أرقام سعر الصرف حيث تباينت أسعار الشراء والبيع بفارق كبير.

وقال شيروان طاهر مدير احد مكاتب الصيرفة في اربيل لوكالة شفق نيوز؛ إن “منذ نحو ساعتين انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار بشكل كبير”.

وأضاف أن “أسعار الصرف وصلت إلى 161 الف دينار في بعض المكاتب، والان فان هناك تباينا كبيرا بين أسعار البيع والشراء في المكاتب بسبب تذبذب الأسعار بشكل كبير، حيث ان العرض على الدولار يتغير أكثر من مرة خلال أقل من خمس دقائق”.

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