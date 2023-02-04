الاخ الفاضل والعزيز النائب حسن مردان حفظكم الله

موضوع شكر وتقدير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشد على ايديكم ونكرم جهودكم الفاضلة في الدفاع عن حقوق الامة الفيلية المظلومة واخرها مطلبكم الموقر الى مكتب رئاسة مجلس الوزراء في نقل سجل الكورد الفيلية من سجل الأجانب الى سجل العراقيين الاصلاء ضمن ( جرائم الابادة الجماعية بكل اشكاله)بحسب قرار المحكمة الجنائية بتاريخ 29/11/2010 وما اقره مجلس النواب العراقي واكده مجلس الرئاسة بقراره رقم (46 )لسنة 2008 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد (4087) في 22/9/2008 هذا المطلب الحق هو جزء من رفع معاناة الظلم والاضطهاد الذي تعرض له الانسان الفيلي في زمن النظام الجائر السابق بسبب الممارسات القمعية الطائفية وتعتبر انصافاً هذه الامة المضطهدة ..لقد اثبتم اصالتكم في التمثيل الصحيح المنتخب لهذه الامة ، كذلك موضوع الأسماء المستعارة، ونرجو اعلامنا في حالة الموافقة الرسمية من قبل الجهات ذات العلاقة على الموضوع لان هذا المطلب يهم الكثير من اخواننا المهجرين والمشردين في دول العالم المختلفة أو تعميم الأمر.. تكللت جهودكم وعطائكم بالخير ولكم منا كل الشكر والتقدير

اخوكم الاعلامي الفيلي

عبد الخالق الفلاح

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