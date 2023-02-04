Posted on by

القضاء العراقي يوضح حقيقة عقد زواج.. مقدمه “جي كلاس” ومؤجله قطعة سلاح


2023-02-04
كشف مصدر قضائي عراقي، يوم السبت، حقيقة عقد زواج انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، حمل مخالفات قانونية.

وأخبر المصدر، بأن “عقد الزواج الذي انتشر مزور، ولا يسمح القضاء العراقي، بأي مهر فيه مخالفات قانونية مثل (السلاح، الكحول) أو شيء من هذا القبيل”.

وأضاف المصدر: “أما إذا كان المهر يتعلق بمبالغ مالية أو سيارات فارهة، أو منازل، فهذا يعتبر أمراً شخصياً بين الزوجين”.

يشار إلى أن عقد زواج انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، في العراق، كان قد أثار موجة من السخط الشعبي، لتضمنه منح قطعة سلاح ناري كمؤجل.

من جانبه، ذكر المركز الإعلامي للقضاء، في بيان أن “الصور المنشورة لا أساس لها من الصحة، وهي مزورة”، مهيباً بالمدونين وأصحاب الصفحات والمجموعات في مواقع التواصل “توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومة، واستقاء المعلومات من مصدرها الرئيس”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close