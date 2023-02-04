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المجلس القومي للمرأة يشارك لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ضمن فعاليات الدورة الـ54، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ينضم المجلس القومي للمرأة لأول مرة، إلى قائمة تشمل أكثر من ألف عارض وناشر؛ ليقدم مساحة مميزة وخاصة للسيدات داخل الحدث السنوي الأشهر، الذي يترقبه المثقفون والشباب.

كتب المجلس القومي للمرأة
اختار المجلس القومي للمرأة مجموعة مميزة من مطبوعاته؛ لتكون على أرفف العرض داخل الجناح المخصص له، وتشمل العديد من المطبوعات القانونية المبسطة، التي تساعد أي سيدة في الإحاطة بكل التشريعات التي تهم المرأة والطفل، وتعيد تقديمها إلى حقوقها الدستورية التي ينص عليها القانون المصري.

بالإضافة إلى قائمة طويلة من كتب التوعية بحقوق المرأة، وإنجازات المجلس على مر السنوات، وقوائم بإنجازات العديد من السيدات اللاتي حققن ذواتهن على مر الأعوام ليكُنَّ مصدراً للإلهام للقراء، بالإضافة إلى كتب تحكي القصص وراء النساء المكرمات من قبل رئيس الجمهورية «عبد الفتاح السيسي».

قسم خاص للأشغال اليدوية
على طاولة مستديرة كبيرة في ركن هادئ من الجناح، خصص المجلس نصف مساحته في المعرض، لإقامة ورش عمل لتعليم الزائرات حرف يدوية، مدة الورشة الواحدة ساعتين، وجميع أدوات الورشة متوافرة مجاناً، تتعلم الزائرات خلال الورشة الرسم والتلوين على الجلود، أو صناعة الحلي، ويمكنهن حجز الورشة التي يفضلونها، والتجول في المعرض حتى بدء موعدها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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