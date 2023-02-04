النائب حسين عرب: الدولار سيشهد استقرارًا على ماكان عليه سابقًا



أكد النائب حسين عرب اليوم الجمعة، ان اسعار صرف الدولار ستشهد استقرارًا كما كان سابقًا، وذلك عقب اجتماع الوفد العراقي بوفد الخزانة الاميركية في تركيا.

وقال عرب في تغريدة اطلعت عليها إن “حزمة الاجراءات التي تم الاتفاق عليها في تركيا خطوة بالاتجاه الصحيح وسيكون هناك استقرار بسعر الصرف وحسب ماكان سابقاً”، مضيفا: “كل التوفيق للوفد العراقي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان منحنى الدولار بدأ بـ”الانكسار”، وذلك بعد صدور بيانين مهمين من البنك المركزي العراقي.

وقال المرسومي في تدوينة اطلعت عليها “بغداد اليوم”، إن “منحنى سعر الدولار بدأ بالانكسار، لدولار = 1630 ديناراً”.

وكان البنك المركزي العراقي قد اصدر حزمة واسعة من التسهيلات للحصول على الدولار هي الحزمة الاولى، واعدا باصدار حزمة اخرى قريبا.

من جانب اخر، انهى البنك المركزي قبل ساعات اجتماعه مع وفد الخزانة الاميركية في تركيا، فيما نقل البنك عن الخزانة قولها انها “مستعدة لابداء المرونة اللازمة”.

من جانبه، اكد مراسلنا أن “إحدى مكاتب الصيرفة أقرت بأن كل الأمور تؤكد بأن هناك هبوطا قويا لصرف الدولار بدأ بعد انتهاء اجتماع تركيا”، مبينا أنه “في بعقوبة مثلا توقف شراء الدولار بشكل كامل وحتى البيع بانتظار الغد”.

وأكد مراسلنا أن سعر صرف الدولار انخفض عند 165 ألف دينار مقابل الـ 100$ في الأسواق المحلية في نينوى حاليا”.

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