: تحذير هام وخطر شق الحزب *

بقلم الدكتور نجم الدليمي

لقد حذر الرفيق الخالد فهد مؤسس الحزب الشيوعي العراقي تحذيرا هاماً وجادا وهو الاتي ::

##(( لا يجوز وجود اكثر من حزب شيوعي واحد يحمل الفكر الماركسي – اللينيني)).

## سؤال مشروع؟

** هل ان القيادة المتنفذة في الحزب الشيوعي العراقي ملتزمة بتوجيهات الرفيق الخالد فهد بخصوص ذلك؟.

** هل كانت هناك ضرورة لشق الحزب الشيوعي العراقي الى حزبين (( شيوعيين)) في بلد واحد، حزب شيوعي عربي، وحزب قومي \ شيوعي؟.

** لمن و لمصلحة من تم عمل انشقاق الحزب الشيوعي العراقي على اساس قومي، هل هذا العمل الخطير خدم ويخدم ويعزز تطور حزب فهد_سلام؟.

** هل ادرك ويدرك الشيوعيين العراقيين المخلصين وبغض النظر عن هم كانوا داخل الحزب او خارجه بهذا النهج التحريفي والاصلاحي الخطير لحزب فهد_سلام؟ .

** هل تم اجراء استفتاء حزبي حقيقي داخل الحزب ولجميع الهيئات الحزبية حول هذا الاتجاه الخطير، وهل تم تبيان مبررات ذلك للشيوعيين العراقيين واصدقاء الحزب بهذا العمل الذي يعارض نهج مؤسس حزبنا الشيوعي العراقي الرفيق الخالد فهد ورفاقه الابطال.

** معروف ان بعض القياديين المتنفذين في الحزب الشيوعي العراقي فريق عزيز محمد العلني – الخفي هم وراء هذه الجريمة المنظمة لشق حزب فهد_سلام، نعتقد ان السبب الرئيس من وراء ذلك هو تأثير القياديين في الحزب الشيوعي العراقي من الاكراد وان عزيز محمد وفريقه كانوا وراء شق الحزب الشيوعي العراقي على اساس قومي وكانوا يعتقدون سوف يحصلون على كعكة السلطة في اقليم كردستان بالدرجة الأولى وفعلاً القيادة المتنفذة حصلت على المغانم المادية وغيرها.

** ان شق الحزب الشيوعي العراقي الى حزبين شيوعيين وعلى اساس قومي يعد خيانة عظمى من الناحية السياسية والتنظيمية والايديولوجية وهذا العمل جاء نتيجة ما يسمى بالبيرويسترويكا الغارباتشوفية السيئة الصيت في شكلها ومضمونها والتي مثلت مشروع الحكومة العالمية، بدليل يخاطب عزيز محمد(( الرفاق)) السوفيت قائلاً (( رفاقي نحن سبقناكم في عملية البيرويسترويكا….)). هذا ما قاله عزيز محمد في لقاء معه في موسكو متباهيا بقوله للسوفيت.

** من الضروري العمل على وحدة الحزب الشيوعي العراقي وهو عمل مبدئي ويتماشى مع نهج مؤسس حزبنا الشيوعي العراقي الرفيق الخالد فهد. هل سيتحرك المخلصين في الحزب سواء داخل او خارج الحزب من اجل وحدة الحزب.

* انظر، المصدر :د.كاظم حبيب، د.زهدي الداودي، فهد والحركة الوطنية في العراق، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، السنة، 2003،ص،180.

كانون الثاني \ 2023

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط