ترمب يهاجم هايلي وبومبيو ودوسانتيس

February 4, 2023



هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منافسيه المحتملين على بطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ووصف ترمب المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة سابقاً، نيكي هايلي، بأنَّها «طَموح للغاية»، واتَّهم حاكمي ولايتي فلوريدا، رون دوسانتيس، وفيرجينيا، غلين يونغكين، بأنَّهما ناكرا جميل، علماً بأنَّ أياً من هؤلاء الثلاثة لم يعلن بعد ترشيحه في السباق إلى البيت الأبيض.

وجاءت تصريحات ترمب خلال مقابلة مدتها نصف ساعة عبر خلالها عن اعتقاده أن هايلي ودوسانتيس ويونغكين ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو يجب ألا يترشحوا ضده بسبب علاقاته السابقة بهم، على الرغم من إقرار ترمب بأنَّ ذلك لن يوقفهم على الأرجح. وقال: «نعم، أود أن أقول ذلك، لكنني أعرف كيف تسير الحياة (…) أنا أعرف كيف تعمل السياسة (…) والسياسة هي صورة مصغرة، لكنَّها أكثر شراسة من الحياة». وأضاف: «أنا ساعدت كل هؤلاء (…) أخرجت مايك (بومبيو) من العدم… أعتقد أنَّه قال دائماً إنَّه لن يخوض المنافسة ضد الرئيس». ولكن «يمر الوقت ثم يريدون الترشح، لأنَّهم أناس ذوو طُموح. لكن كما تعلم، فإنَّ استطلاعاتهم سيئة للغاية». الجدير بالذكر أنَّ بومبيو لم يذكر ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة عام 2024، على الرغم من أنه أصدر مذكراته مؤخراً، وزار ولايات أولية مبكرة، مثل آيوا ونيو هامشير.وتظهر معظم استطلاعات الرأي أنَّ ترمب ودوسانتيس يتفوقان بشكل مريح على بقية المرشحين المحتملين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

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